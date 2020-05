Nowość w marketingu największej marki Sony – oto PlayStation Studios

Sony znane jest z tego, że stara się trzymać swoje największe gry ściśle powiązane z PlayStation. Zapowiedź komputerowych konwersji Horizon Zero Dawn i Death Stranding mogła zasiać w fanach ziarno niepokoju, ale twórcy PlayStation zdają się szybko reagować i przygotowali coś specjalnego dla swoich sztandarowych wydań.

Mała, wielka zmiana

Wydanie dwóch ogromnych produkcji dostępnych pierwotnie jedynie na PlayStation wiąże się z utratą siły marki na rynku gier wideo. Słynna fraza „Only on PlayStation” straciła w tym roku na znaczeniu, a najwięksi miłośnicy Niebieskich zawrzeli z wściekłości.

Już niedługo wszystkie gry (niezależnie od platformy) tworzone przy udziale Sony Interactive Entertainment będą miały specjalne oznaczenie nowej firmy parasolowej japońskiego giganta – PlayStation Studios.

Firma opublikowała w sieci krótki filmik prezentujący wygląd intro, które będzie pojawiało się w najnowszych produkcjach współtworzonych przez SIE.

Oznaczenie to pojawiać się będzie również w zmienionej formie w zwiastunach gier, na pudełkach i płytach, a także w materiałach promocyjnych. Inicjatywa ominie premiery The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima i Horizon Zero Dawn na PC, ale wszystkie kolejne gry wychodzące spod szyldu deweloperów zarówno podlegających pod Sony, jak i tych wynajętych do pracy nad poszczególnymi tytułami, będą zawierać logotyp PlayStation Studios.

W praktyce nie oznacza to zbyt wielu zmian dla graczy, ale przez pryzmat marki będzie miało spory wpływ na jej postrzeganie przez odbiorców. PlayStation od dobrych kilkunastu lat kojarzone jest przede wszystkim z solidnymi tytułami ekskluzywnymi, które zazwyczaj trzymają bardzo wysoki poziom dopracowania. Zebranie studiów podlegających firmie pod dachem jednej marki to zagrywka czysto marketingowa, która pomóc ma budować fundamenty pod powroty znanych i powstanie nowych serii gier, mogących zadecydować o wyborze konsoli w nadchodzącej generacji.

Choć stworzenie PlayStation Studios nie zwiastuje przełomu w procesie wydawniczym Sony, to pomoże to zunifikować wszystkie duże gry i stworzyć swoisty symbol jakości, który doklejany będzie do każdego nowego hitu Japończyków.

