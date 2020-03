Nareszcie oficjalnie: Horizon Zero Dawn pojawi się na PC!

Od dłuższego czasu docierały do nas plotki, że jedna z najładniejszych gier ekskluzywnych na PlayStation 4 – Horizon Zero Dawn, pojawi się wkrótce na komputerach. Były to przecieki coraz częstsze i wypowiadane z ust wielu szanowanych osób w branży gier wideo, jednak zarówno PlayStation, jak i studio Guerrilla niezłomnie milczało. Dziś jednak możemy napisać to oficjalnie — Horizon Zero Dawn pojawi się na PC!

Zacznijmy od konkretów… choć tych wcale nie ma aż tak dużo jakbyśmy chcieli. Studio Guerrilla za pośrednictwem swego Twittera oficjalnie zapowiedziało, że Horizon Zero Dawn trafi na PC. Gra doczekała się już nawet swojej zakładki na platformie Steam, a także poinformowano, że gra zadebiutuje jeszcze w tym roku — dokładnie latem. I to tak na dobrą sprawę tyle, więcej informacji mamy poznać z czasem — jednak co nieco więcej możemy wyczytać ze wspomnianej stronie Horizon Zero Dawn na Steam.

Horizon Zero Dawn Complete Edition for PC is coming to Steam this summer!https://t.co/8aUMR0dNTF pic.twitter.com/Ob1OhJMVM2 — Guerrilla (@Guerrilla) March 10, 2020

Spodziewać się możemy przede wszystkim pełnej gry wraz ze wszystkimi DLC, zarówno tymi małymi, jak i dodatkiem The Frozen Wilds, który znacznie rozbudowuje podstawową wersję Horizon Zero Dawn. Nie zdziwiłbym się, gdyby również grę rozbudowano o nowe ulepszenia graficzne — w końcu trochę lat od premiery na PlayStation 4 już minęło. Pewniakiem jest za to pełna polska wersja językowa. Nie pokazano za to żadnych zrzutów ekranu z wersji PC, nie pochwalono się wymaganiami sprzętowymi, a nawet i samą ceną portu – tak więc na przedsprzedaż musimy jeszcze zaczekać.

Oczywiście to, że Horizon Zero Dawn zostanie wydany na PC, nie oznacza, że od dzisiaj wszystkie gry z PlayStation 4 doczekają się swoich portów na komputery. Co jednak ciekawe, na oficjalnym blogu PlayStation pojawił się wywiad z Hermenem Hulstem, który pełni rolę prezesa PlayStation’s Worldwide Studios. We wspomnianym wywiadzie doczytać się możemy, że w przyszłości mamyy spodziewać się portów niektórych gier Sony na PC — jednak to nadal PlayStation jest dla firmy priorytetem.

Zagracie w Horizon Zero Dawn na PC?

Źródło: Twitter, Steam, playstation.com