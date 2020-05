PlayStation podgrzewa atmosferę – The Last of Us Part II z nowym zwiastunem!

Zdaje się, że dla większości graczy najbardziej wyczekiwanym tytułem 2020 roku jest Cyberpunk 2077 od CD projekt RED (co zresztą potwierdza moja niedawna ankieta). Ja jednak wyłamuję się z tej wspomnianej większości na rzecz The Last of Us Part II, które zapowiada się piekielnie dobrze. Premiera tego tytułu jest już tuż za rogiem, a tymczasem zobaczcie najnowszy zwiastun najgorętszej gry ekskluzywnej PlayStation 4!

Do premiery The Last of Us Part II został zaledwie lekko ponad miesiąc, więc „maszyna” marketingowa Sony ruszyła pełną parą. Do sieci przedostaje się coraz więcej informacji o samej grze, jak na przykład to, że najnowsza produkcja Naughty Dog zajmie na dysku przynajmniej 100 GB i sprzedawana będzie na aż dwóch płytach blu-ray, czy to, że The Last of Us Part II prawdopodobnie będzie działać na podstawowym PlayStation 4 w 1080p i 30 klatkach na sekundę, a na mocniejszym PlayStation 4 Pro w 1440p i w tej samej płynności.

Jednak dla większości graczy najciekawszą rzeczą najpewniej okaże się opublikowany właśnie przed chwilą nowy trailer nadchodzącego hitu Naughty Dog.

Nowy zwiastun

Jak można było się domyślić, nowy zwiastun ukazuje przede wszystkim główny wątek fabularny, choć zobaczyć możemy całkiem sporo ujęć z samej rozgrywki. Tu nie ma co się rozpisywać — najlepiej zobaczyć to na własne oczy. W TYM miejscu możecie obejrzeć zwiastun z polskim dubbingiem.

Przypominam, że do tej pory w sieci pojawiły się trzy zwiastuny The Last of Us Part II: dzisiejszy, zapowiadający grę w grudniu 2016 roku i ogłaszający (przesuniętą) datę premiery. W sieci jest również materiał z E3 z 2018 roku, w którym można zobaczyć ponad 10 minut rozgrywki.

The Last of Us Part II ozłocone!

Dyrektor kreatywny The Last of Us Part II – Neil Druckman – za pośrednictwem filmu na YouTube oznajmił, że najnowsze dzieło Naughty Dog otrzymało złoty status. Co to oznacza? Prace nad grą (teoretycznie) zostały już zakończone, The Last of Us Part II trafia do tłoczni na całym świecie, produkowane są już pudełka i nic nie powinno zagrozić czerwcowej premierze tytułu.

Nie oznacza to jednak końca pracy dla Naughty Dog, bo zespół prawdopodobnie już teraz pracuje nad aktualizacją „Day One”, która naprawi ostatnie wychwycone przez studio błędy — tak, jak miało to miejsce w przypadku Uncharted 4. Neil Druckman we wspomnianym filmie porusza jeszcze jeden temat…

Uważajcie na spojlery

Ostatnie tygodnie były wyjątkowo ciężkie dla PlayStation i Naughty Dog – oprócz niespodziewanej zmiany daty premiery, do sieci trafiły również poważne spojlery, zdradzające kluczowe elementy fabuły The Last of Us Part II. Niestety, z tego co wiadomo, spojlery są jak najbardziej wiarygodne, a sprawcą wycieku jest jeden ze zbuntowanych pracowników kalifornijskiej firmy.

The Last of Us Part II trafi na półki sklepowe już 19 czerwca 2020 (po kilku opóźnieniach premiery) i będzie można w nie zagrać wyłącznie na konsolach PlayStation 4.

Źródło: YouTube (1), (2)