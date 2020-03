No w końcu: poznaliśmy datę premiery Ghost Of Tsushima

Poza Cyberpunkiem 2077 i The Last of Us 2 nie czekałem na żadną grę ze specjalną ekscytacją… aż do teraz. Całkowicie zapomniałem o Ghost Of Tsushima, które wpadło w swoisty marketingowy marazm i niemal całkowicie zniknęło z nagłówków gamingowych portali. Po miesiącach milczenia studio Sucker Punch nareszcie zdecydowało się na delikatne podniesienie kurtyny tajemnicy.

Długo oczekiwana informacja – Ghost Of Tsushima zadebiutuje w czerwcu 2020 roku

O samej grze wiadomo stosunkowo niewiele, co jest dość dziwne, biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie graczy. Również mój redakcyjny kolega – Konrad Pisula – umieścił ją na liście najbardziej oczekiwanych tytułów 2020 roku, choć w momencie publikacji artykułu o samej grze wiadomo było sporo mniej niż teraz. Pierwsze zwiastuny po prostu oczarowywały przedstawieniem świata i zapierającą dech w piersiach oprawą i nie sposób było przejść wobec nich obojętnie.

Sucker Punch opublikowało w sieci bardzo ciekawą, trzyminutową zajawkę, mającą wprowadzić graczy do fabuły Ghost Of Tsushima. Ku uciesze zainteresowanych, na końcu filmu pojawiła się bardzo długo wyczekiwana plansza informująca, że gra swoją premierę będzie miała już 26 czerwca tego roku. Późno? Niektórzy spekulowali, że tytuł pojawi się dopiero pod koniec grudnia, więc mamy do czynienia z i tak bardzo pozytywnym scenariuszem.

Wielkie pożegnanie ósmej generacji konsol

Ghost of Tsushima ma być ostatnim dużym tytułem ekskluzywnym na PlayStation 4, więc Sony zdecydowało się na przygotowanie naprawdę fantastycznej edycji kolekcjonerskiej. Najdroższa, wyceniona na 170 dolarów opcja zawiera następujące przedmioty:

prześliczny steelbook z grą,

drukowaną na materiale mapę wyspy Tsushima,

sztandar Sashimono,

ozdobną chustę Furoshiki,

mini art book ilustrowany przez wydawnictwo Dark Horse (!),

zestaw DLC z edycji Deluxe i dynamiczny motyw dla konsoli,

maskę Sakai.

Prawie 700 złotych za taki zestaw może wydawać się przesadzoną kwotą, jednak ostateczny werdykt jest kwestią mocno subiektywną. Szczególnie cieszy mnie obecność chusty Sakai, która – poza zbieraniem kurzu na półce – jest faktycznie praktyczna, a fani japońskiej kultury z pewnością zrobią z niej dobry użytek.

Warto wspomnieć, że dostępny jest również tańszy wariant przeznaczony dla kolekcjonerów. Pudełkowa Edycja Specjalna, poza zawartością Deluxe, zawiera steelbook i wyceniona została na jedynie 70 dolarów, co wydaje się być już dużo przystępniejszą dla naszych portfeli kwotą.

Mam nadzieję, że Ghost Of Tsushima faktycznie okaże się małą rewolucją wśród gier z otwartym światem i spełni bardzo wysokie oczekiwania fanów. Jestem wielkim fanem gier Sucker Punch i wiem, że narracja w wirtualnych światach jest zdecydowanie mocną stroną ich małych dzieł sztuki.

Pozostaje nam tylko czekać i wypatrywać dalszych informacji o grze, które teraz powinny pojawiać się zdecydowanie częściej.

Źródło: GameSpot