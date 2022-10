Oto wyjątkowe zegarki Casio G-SHOCK z okazji 40-lecia istnienia marki

G-SHOCKI to kultowa marka zegarków Casio, która rozwija się już prawie od 40 lat. Firma postanowiła odpowiednio zapowiedzieć okrągłą rocznicę istnienia wytrzymałych czasomierzy, za pomocą wydania dwóch specjalnych edycji urządzeń.

G-SHOCK w wersji na 40-lecie marki

Pierwszy zegarek G-SHOCK został wyprodukowany przez Casio w kwietniu 1983 roku. Ponieważ zbliża się 40. rocznica tego wydarzenia, firma postanowiła odpowiednio przygotować swoich fanów na większe emocje w przyszłym roku. Czyni to za pomocą wydania trzech nowych zegarków, które mają być duchowymi spadkobiercami wyjątkowego dziedzictwa przekazywanego z modelu na model.

Wydaje się, że powyższa reklama pochodzi z roku 1988, a nie 1983 (jak głosi tytuł klipu), ale starsi miłośnicy G-SHOCKÓW mogą ją pamiętać. Producent chętnie wykorzystywał ten sam motyw w różnych materiałach reklamowych emitowanych w telewizji, ukazując swoje produkty jako niezwykle wytrzymałe.

Właśnie do wyglądu pierwszych zegarków Casio z wytrzymałej rodziny, nawiązuje model GMW-B5000EH. W jego projekcie maczał palce artysta Eric Haze. Nie jest to dla niego pierwsza współpraca z firmą. Najnowsze wydanie ma metalową konstrukcję i charakterystyczną grafikę Haze na wyświetlaczu i w kilku innych miejscach. Design ma monotonną charakterystykę, tak popularną w latach 80. ubiegłego wieku.

Casio G-SHOCK GMW-B5000EH

Sprzęt oczywiście jest równie wytrzymały, co pierwowzór sprzed niemal 40 lat. Może zanurzać się w wodzie na głębokość 200 m i jest odporny na wstrząsy. Inteligentne funkcje ograniczają się do łączności Bluetooth. Bateria wystarczy na 10 miesięcy, a nawet do 22 miesięcy z użyciem funkcji oszczędzania energii. Zegarek można ładować energią słoneczną.

Bardziej współczesna forma dla fanów nowoczesności

Jeśli nie „leży” nam styl zegarków sprzed lat, być może łaskawszym okiem patrzymy na projektowo nowsze G-SHOCKI, które mają obudowę opartą na planie okrągłych tarcz oraz wyświetlaczy ze wskazówkami. Casio przygotowało na 40-lecie marki także takie modele: MTG-B3000FR i GWG-2040FR.

Wyróżniają się one niecodzienną kolorystyką. Mają wielokolorowe laminowane ramki, wykonane z fosforyzujących materiałów. Świecą w ciemności, co nasuwać ma myśl o rozbłyskach słonecznych. Producent zapewnia, że nie ma dwóch takich samych wzorów laminatu, ponieważ surowce mieszają się losowo podczas odlewania obudowy.

Zegarki potrafią działać przez 5 miesięcy, a nawet 18 miesięcy przy wykorzystaniu trybu oszczędzania energii (w przypadku GWG-2040FR – odpowiednio 6 i 25 miesięcy). Podobnie jak stylizowany na starszy model, są odporne na wodę (do 200 m), wytrzymałe na upadki i wstrząsy, a także wyposażono je w Bluetooth LE. GWG-2040FR ma do tego termometr i barometr.

Jak na razie, nie podano cen specjalnych edycji zegarków.