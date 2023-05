To pierwszy smartfon vivo z tej serii. Jest naprawdę ciekawy

Oferta vivo rozszerzyła się o nową serię smartfonów – nosi ona oznaczenie S17. Producent nie zdecydował się jednak od razu wprowadzić wszystkich jej członków na rynek, ale już pierwszy, najniżej pozycjonowany model jest bardzo ciekawy, co zaostrza apetyt na kolejne urządzenia z tej rodziny.

Co oferuje smartfon vivo S17e?

Wizualnie vivo S17e przypomina vivo Y78+ 5G, ale nie jest to ten sam model, choć też ma obustronnie zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (388 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i ekranowym czytnikiem linii papilarnych. Ponadto zapewnia on wsparcie dla 10-bitowej głębi kolorów i obsługę przestrzeni barw DCI-P3, a do tego cechuje się współczynnikiem kontrastu 8000000:1 i osiąga jasność do 1300 nitów. Producent podkreśla też, że ekran potrafi próbkować dotyk z częstotliwością 300 Hz.

vivo S17e (źródło: vivo)

Motorem napędowym smartfona jest procesor MediaTek Dimensity 7200 2,8 GHz (4 nm) wraz z akumulatorem o pojemności 4600 mAh, który można ładować przewodowo (przez port USB-C) z mocą 66 W (do 50% w 20 minut). Do tego na pokładzie znajduje się do 12 GB RAM LPDDR4X i do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2. Całość fabrycznie pracuje na systemie Android 13 z nakładką OriginOS 3.

Specyfikacja vivo S17e obejmuje też aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.45) na przodzie, dwa aparaty na tyle – 64 Mpix (f/1.79) z optyczną stabilizacją obrazu + 2 Mpix (f/2.4), moduł NFC, Bluetooth 5.3, wsparcie dla WiFi 6 i USB OTG oraz dual SIM (2x nano SIM). Smartfon ma wymiary 164,2×74,9×7,40 mm i waży 178 gramów.

Cena, dostępność

Smartfon będzie dostępny do kupienia w Chinach od 20 maja 2023 roku w trzech wersjach kolorystycznych (czarnej, niebieskiej i złotej) oraz takiej samej liczbie konfiguracji. Najtańszą, z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci, klienci kupią za 2099 juanów (równowartość ~1250 złotych). Następną w kolejności, z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, za 2299 juanów (~1375 złotych). Topową, z 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci, natomiast za 2499 juanów (~1490 złotych).

vivo S17e (źródło: vivo)

vivo S17e na pewno nie będzie dostępny poza Chinami… a przynajmniej nie pod taką nazwą. Niewykluczone bowiem, że producent zdecyduje się sprzedawać ten model w innych krajach pod zmienioną nazwą, co już miało miejsce w przypadku serii vivo S.