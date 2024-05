Ile zapłacił(a)byś za ten smartfon? Na pierwszy rzut oka wygląda na drogi

Dziś trudno zgadnąć, ile kosztuje dany smartfon, patrząc wyłącznie na jego design. Nowy Oukitel C38 również stara się udawać znacznie droższego niż jest w rzeczywistości. Producent zdecydował się na sprytny zabieg.

Na pierwszy rzut oka wygląda na drogi, ale wystarczy się dokładniej przyjrzeć

Patrząc na tył urządzenia, można pomyśleć, że pokrywa go zielony marmur, czyli nietani materiał. Oczywiście – jeśli mnie pamięć nie myli – jeszcze żaden producent nie wykorzystał marmuru w smartfonie, bo byłoby to karkołomne, ale liczy się efekt. A ten jest tutaj bardzo udany, ponieważ – parafrazując Magdę Gessler – pachnie luksusem. Kiedy jednak spojrzymy na panel przedni, czar pryska.

źródło: producent

Wyświetlacz ma bowiem wycięcie na aparat w górnej części, a nie otwór, co w 2024 roku jednoznacznie wskazuje, że mamy do czynienia z budżetowym urządzeniem. Ten szczegół zdradza zatem, do jakiego segmentu należy nowy Oukitel C38. Niska cena nie oznacza jednak dyskwalifikującej specyfikacji technicznej.

Specyfikacja smartfona Oukitel C38

Pozostając w temacie wyświetlacza, ekran w tym modelu ma przekątną 6,6 cala i rozdzielczość Full HD+. Niestety nie oferuje on funkcji odświeżania obrazu z wyższą niż 60 Hz częstotliwością. Na plus można natomiast zaliczyć ochronę w postaci szkła Corning Gorilla Glass 5. generacji.

źródło: producent

Sercem urządzenia jest układ MediaTek MT8788 (12 nm) wraz z 6 GB RAM. Pamięć operacyjną można rozszerzyć do nawet 24 GB kosztem pamięci wbudowanej, której w tym modelu jest 256 GB. Ilość pamięci masowej również da się zwiększyć, korzystając z karty microSD (o pojemności do 1 TB).

Ponadto sprzęt oferuje 32 Mpix aparat na przodzie i trzy aparaty na tyle: 48 Mpix + 2 Mpix do zdjęć makro + 0,3 Mpix do pomiaru głębi, a także czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i hybrydowy dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD). Producent zainstalował w tym modelu system Android 13. Energię do działania dostarczy akumulator o pojemności 5150 mAh.

To ile kosztuje Oukitel C38?

Oukitel C38 będzie sprzedawany za 149,99 dolarów, co jest równowartością około 600 złotych. Aktualnie nie można go jeszcze kupić, ale sprzedaż tego modelu ma ruszyć lada chwila.