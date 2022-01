Nowe The Settlers – znamy datę premiery!

Oj, będzie grane! Ubisoft poinformował, że wyczekiwany od lat powrót marki The Settlers w końcu faktycznie się ziści. Po wyboistej drodze, jaką przeżyli Osadnicy i gigantycznych niewypałach poprzednich odsłon, teraz ma być inaczej! Wkrótce beta testy. Znamy też datę premiery.

Reklama

The Settlers – nostalgiczny powrót marki

The Settlers było serią niezwykłą i zaliczaną do grona najlepszych strategii lat 90. XX wieku. Do dzisiaj marka cieszy się mianem kultowej, choć od przeszło kilkunastu lat zmaga się z ogromnymi problemami. Do tego jednak przejdę za moment.

Ubisoft przeciągał w czasie premierę tej gry, jak tylko mógł. Oczekiwania graczy są w końcu ogromne, tym bardziej, że ma być to swoisty powrót do korzeni serii The Settlers. I oto doczekaliśmy się! Planowana data premiery to 17 marca 2022 roku. Gra trafi wyłącznie na PC i już wkrótce będziecie mogli ją przetestować. Beta testy wystartują w dniach 20-24 stycznia br. Na wydarzenie możecie zapisywać się na stronie Ubisoftu.

Reklama

The Settlers wykorzystują silnik graficzny Snodrop i rzeczywiście – trzeba przyznać – gra wygląda ślicznie. No przynajmniej na zwiastunie, który możecie obejrzeć poniżej:

The Settlers raz jeszcze powrócą, by karmić nasze gamingowe zmysły fantastyczną, strategiczną zabawą czasu rzeczywistego. Do wyboru będą startowo 3 frakcje, a to, co będziemy robić, nasuwa wspomnienie pierwszych gier spod tego legendarnego szyldu. No wiecie, zbieranie zasobów, budowanie miast i te sprawy.

Czy to rzeczywiście wypali?

To pytanie nurtuje mnie od dawna. Z jednej strony Settlersi przeżyli już tak wiele nieszczęśliwych wypadków, że trudno mi uwierzyć, aby nagle fatalna passa mogłaby się skończyć. Z drugiej jednak Ubisoft podszedł do tematu ostrożnie i postawił na sprawdzone schematy, za które gracze pokochali tę markę.

7.5 Ocena

Tak naprawdę od wydania IV części The Settlers wszystkie kolejne były po prostu ponurym żartem. Uproszczone do bólu mechaniki, brak jakichkolwiek większych nowości, a nawet próby przemycenia do gry typu RTS elementów hack-n-slasha powodowały, że gracze masowo odwracali się od serii.

Teraz rzekomo ma się to zmienić, ale czy rzeczywiście odgrzany kotlet okaże się na tyle smakowity, żeby spędzić przy nim dziesiątki godzin? Obawiam się, że wzbudzenie sentymentu graczy to jednak za mało, a pierwsze informacje głoszą, że nowi Osadnicy zmagają się z brakiem treści. Jest po prostu wszystkiego za mało i przez to nudno. Jak będzie w praktyce? Zobaczymy 17 marca 2022 roku!