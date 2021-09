DJI OM 5 – gimbal… z selfie stickiem. Dzięki niemu opanujesz każde ujęcie

Osoby, które są zainteresowane zakupem gimbala, bardzo często w pierwszej kolejności przeglądają ofertę marki DJI. Dziś wzbogaciła się ona o nowy model – DJI OM 5, w którym producent poszedł na całość – wbudował selfie sticka, by jeszcze mocniej rozszerzyć możliwości swojego gimbala. Jest on następcą DJI OM 4 (Osmo Mobile 4), który zadebiutował na rynku pod koniec sierpnia 2020 roku.

Specyfikacja DJI OM 5

Nowy model promuje slogan „opanuj każde ujęcie” – jego posiadacz będzie mógł bez żadnego problemu i niedogodności zabrać ten gimbal wszędzie ze sobą, aby uwiecznić niezapomniane chwile w wysokiej jakości. Zadba o to szereg technologii, w tym Active Track 4.0, której zadaniem jest automatyczne śledzenie obiektu, także twarzy w trybie selfie.

Reklama

Kompaktowe rozmiary nie oznaczają jednak, że użytkownik musi się zgodzić na pewne kompromisy. Co to, to nie! DJI OM 5 jest nie tylko lekki (sam gimbal waży 290 gramów) i poręczny, ale oferuje też wysięgnik (selfie sticka) o długości 215 mm z płynną regulacją wysokości.









źródło: DJI

Najnowszy gimbal w ofercie marki DJI zapewnia 3-osiową stabilizację, dzięki trzem potężnym (takiego określenia używa sam producent) silnikom, które utrzymają stabilnie smartfon nawet w trakcie rejestrowania dynamicznych ujęć. Co więcej, działanie urządzenia wspierają algorytmy, pozwalające dostosować się mu do ruchów podczas nagrywania.

A to jeszcze nie koniec, ponieważ posiadacze DJI OM 5 będą mogli skorzystać również z funkcji ShotGuides, dzięki której gimbal sam automatycznie rozpozna otoczenie i na podstawie jego analizy przekaże użytkownikowi wskazówki oraz zaproponuje odpowiednie szablony – to sprawi, że ujęcia zarejestrowane przy pomocy tego gimbala będą jedyne w swoim rodzaju.

źródło: DJI

DJI OM 5 oferuje też szeroki wachlarz trybów – w przypadku zdjęć są to m.in. panorama i CloneMe Pano (pozwala on „sklonować się” na jednej fotografii), natomiast podczas nagrywania filmów użytkownik może skorzystać z trybu Story, Dynamic Zoom, Timelapse lub SpinShot (dzięki temu ostatniemu można uzyskać „obrotowe” ujęcia).

Specyfikacja DJI OM 5 obejmuje też akumulator o pojemności 1000 mAh, który wystarczy na ok. ~6,5 godziny pracy. Czas, jaki potrzebny jest do naładowania go do pełna, to 1,5 godziny (z użyciem zasilacza o mocy 10 W). Złącze do ładowania ma format USB-C.

DJI OM 5 można połączyć ze smartfonem z wykorzystaniem modułu Bluetooth 5.0 Low Energy i aplikacji DJI Mimo.

źródło: DJI

Cena DJI OM 5, dostępność

Cena DJI OM 5 została ustalona na 729 złotych. Dla porównania, DJI OM 4 kosztuje w większości renomowanych sklepów 599 złotych. Nowy gimbal marki DJI jest już dostępny w sklepie Media Expert w dwóch wersjach kolorystycznych: szarej i białej.

W zestawie wraz z urządzeniem znajdują się: magnetyczna klamra na smartfon, statyw/tripod, kabel zasilający, pokrowiec i opaska na rękę.