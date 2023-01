Rabat na abonament RTV – zostało niewiele czasu, żebyś zaoszczędził nawet 10%

Chociaż ta opłata jest bardzo często unikana przez obywateli, to jednak osoby, które zdecydują się zapłacić abonament RTV, mogą zaoszczędzić nawet 10%. Wiele osób nie wie, że istnieje możliwość otrzymania zniżki. Sprawdź, jak skorzystać z tej okazji i oszczędzić.

Nowy rok = wyższa cena

Rejestracja i opłacanie abonamentu RTV jest obowiązkiem wszystkich osób, posiadających w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny. Jest to opłata za posiadanie odbiornika, niezależnie od faktycznego korzystania z radia lub telewizji. Choć jest to obowiązek, istnieją pewne grupy, które mogą być zwolnione z tej opłaty, takie jak:

osoby powyżej 75. roku życia,

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

osoby powyżej 60. roku życia i spełniające kryterium dochodowe.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że wraz z początkiem 2023 roku wzrosły również stawki za abonament RTV. W poprzednim roku za używanie (a właściwie za posiadanie) odbiornika radiowego trzeba było zapłacić 7,50 złotych miesięcznie, a za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy opłata ta wynosiła 24,50 złotych za miesiąc.

Nowy rok przyniósł jednak podwyżki, które wyniosły od 11,4% do nawet 16%. Obecnie stawki wzrosły z 7,50 złotych do 8,70 złotych oraz z 24,50 złotych do 27,30 złotych za jeden miesiąc.

Rabat na abonament RTV. Jak skorzystać?

Za pośrednictwem rządowej strony internetowej KRRiT przypomina o konieczności uiszczenia opłaty za abonament RTV, która powinna być zrealizowana do 25. dnia każdego miesiąca. Co więcej, KRRiT oferuje również możliwość skorzystania z rabatu w przypadku opłacenia abonamentu z góry. Płacąc od razu za cały rok, do 25 stycznia, można zyskać 10% rabatu.

Dla porównania, płacąc co miesiąc za odbiornik radiowy 8,70 złotych, opłata w skali roku wyniesie 104,40 złotych, a za odbiornik telewizyjny (27,30 złotych co miesiąc) – 327,60 złotych. Wszyscy, którzy chcą zapłacić mniej, mogą zaoszczędzić 10%, jeśli zapłacą abonament RTV z góry, do 25 stycznia 2023 roku. Wówczas za cały rok korzystania z radia trzeba zapłacić 94 złote, a z telewizora lub telewizora i radia 294,90 złotych.

Tabela wysokości opłat ze zniżką, przy wpłacie za okres dłuższy niż 1 miesiąc (źródło: gov.pl)

Jeśli jednak ktoś nie może pozwolić sobie na opłacenie abonamentu RTV od razu za cały rok, również może zaoszczędzić – wystarczy, że zdecyduje się zapłacić naraz za więcej niż jeden miesiąc – oszczędność rośnie wraz z każdym kolejnym, opłaconym z góry miesiącem.