Hulajnogi Bolt czwartej generacji wykrywają gwałtowne hamowanie, upadki i... mówią do użytkownika

Bolt, jako międzynarodowa firma oferująca wypożyczanie hulajnóg elektrycznych, nie bawi się w półśrodki. Zamiast wykupować pojazdy od firm zewnętrznych, projektuje własne. Właśnie ogłoszono powstanie czwartej generacji tych jednośladów.

Transport dostoswany do miejskich warunków

Już trzy poprzednie generacje hulajnóg Bolt stawiały na połączenie komfortu użytkowania z prostotą obsługi i wytrzymałością konstrukcji. Czwarta podnosi poziom zabezpieczeń oraz zwiększa ilość danych, jakie podczas jazdy hulajnoga gromadzi.

Jak podaje Bolt, nowy pojazd zachowuje nisko umiejscowiony środek ciężkości, co zapewnia stabilność oraz utrzymuje stosunkowo wysoki prześwit, umożliwiający pokonywanie niewielkich przeszkód. Dodatkowo, pojazd waży 19 kg, co jest jeszcze do udźwignięcia, gdy pojawia się konieczność przeniesienia go. W hulajnodze zastosowano także ulepszony kąt nachylenia kół, poprawiając właściwości skrętne.

Słuchaj głosu hulajnogi swojej

Czwarta generacja hulajnogi Bolt jest bardziej „inteligentna” od swoich poprzedniczek. Gromadzi więcej danych dzięki większej liczbie czujników. Bada szybkość i styl jazdy, w razie potrzeby wydając ostrzeżenia dla kierowcy, a nawet mijanych przez niego rowerzystów i pieszych. Sensory będą rejestrować też ostre hamowanie, upadki czy wypadki. W razie potrzeby umożliwią lokalnym zespołom natychmiastową reakcję.

Zielone hulajnogi

Bolt 4 jest pojazdem całkowicie poddawanym recyklingowi. Baterie są wymienne, a reszta użytych elementów nadaje się do ponownego przetworzenia. Estymowany okres użytkowania urządzeń wynosi 60 miesięcy.

We wrześniu Bolt zadeklarował, że do końca 2020 wszystkie przejazdy hulajnogami będą miały ujemną emisję CO 2 , a od października 2019 platforma realizuje Green Plan, w ramach którego zobowiązała się do zrównoważenia wkładu platformy w emisję CO 2 dla europejskiego sektora transportu o co najmniej 5 milionów ton do 2025.

Nowy typ hulajnogi trafi najpierw do Bergen w Norwegii, na początku 2021 roku. Następnie będzie wprowadzany także w innych krajach.

Bolt funkcjonuje w 45 miastach w 15 krajach europejskich, w tym w Polsce. Od niedawna zielone hulajnogi można wypożyczać w Białymstoku czy Lublinie.