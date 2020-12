Na rynku zadebiutował nowy laptop marki… Nokia

Marka Nokia kojarzy się przede wszystkim ze smartfonami, lecz w rzeczywistości jej oferta jest znacznie bogatsza. Teraz dołączył do niej (nie) pierwszy laptop – Nokia PureBook X14.

Z formalnego punktu widzenia, nie jest to pierwszy laptop z logo Nokia na obudowie, jednak jest to pierwsze tego typu urządzenie od momentu przekazania praw do marki HMD Global. Już wcześniej nie ograniczano się jednak do wprowadzana na rynek wyłącznie smartfonów – w sprzedaży są już dostępne też telewizory marki Nokia.

Nokia PureBook X14 to nie smartfon, to… laptop

Jak sugeruje już sama nazwa, urządzenie oferuje wyświetlacz o przekątnej 14 cali. Jest to ekran IPS z technologią Dolby Vision, który ma rozdzielczość Full HD 1920×1080 pikseli. Ramki po jego bokach są dość wąskie (4,8 mm), jednak górna i dolna już nieszczególnie – raczej trudno tu mówić o wyjątkowym designie (screen-to-body ratio = 86%).

Żadnych zastrzeżeń nie można jednak mieć do najważniejszych podzespołów – laptop ma na pokładzie jeszcze pachnący nowością procesor Intel Core i5-10210U, który składa się z czterech rdzeni o maksymalnej częstotliwości taktowania 4,2 GHz (bazowa 1,6 GHz) i obsługuje osiem wątków. Urządzenie nie dysponuje natomiast osobną kartą graficzną, a jedynie grafiką Intel UHD.

Nokia PureBook X14 oferuje również 8 GB DDR4 RAM 2666 MHz (z opcją rozszerzenia do 16 GB) i dysk SSD o pojemności 512 GB oraz podświetlaną klawiaturę z 1,4 mm skokiem klawiszy. Do tego są też dwa głośniki z Dolby Atmos.

Ponadto laptop odda użytkownikom do dyspozycji kamerę HD IR z funkcją rozpoznawania twarzy, Bluetooth 5.1, dwuzakresowe WiFi (2,4 GHz i 5 GHz) oraz pełnowymiarowe złącze RJ-45, a także 2x USB 3.1, 1x USB 2.0, 1x USB-C, 1x HDMI i 3,5 mm audio. Do tego jest również Kensington Lock.

Nokia PureBook X14 zasilany jest przez akumulator o pojemności 46,7 Wh i pracuje pod kontrolą systemu Windows 10 Home. Całość ma wymiary 320,2×214,5×16,8 mm i waży zaledwie 1,1 kg.

Cena Nokia PureBook X14

Laptop będzie dostępny w Indiach na platformie Flipkart. Widnieje przy nim cena 59990 rupii (równowartość ~3000 złotych). Na razie nie wiadomo, czy pojawi się też w innych krajach, ale raczej wątpliwe, aby tak się stało. Podobnie jest bowiem już ze wspomnianymi na początku telewizorami marki Nokia.