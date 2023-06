Pierwszy trailer Star Wars: Outlaws. Zapowiada się wielki hit w stylu Hana Solo?

Podczas konferencji Ubisoft: Forward zaprezentowano szczegóły dotyczące gry Star Wars: Outlaws. Przy okazji wydarzenia dowiedzieliśmy się nieco więcej o fabule oraz klimacie rozgrywki osadzonej w tym kultowym uniwersum.

Star Wars: Outlaws na zwiastunie

W czasie Summer Game Fest nie było zbyt wielu ciekawych zapowiedzi gier, a prezentacje znanych firm nie wzbudziły aż takiego poruszenia, jak poniedziałkowe wystąpienie na Ubisoft: Forward. Zaprezentowano tam kilka ciekawych produkcji, w tym Star Wars: Outlaws. Nowe Gwiezdne Wojny mają podejść do tego uniwersum w unikalny sposób.

Jako gracz nie będziemy bawić się jako Jedi bądź Sith, wybierając pomiędzy jedną lub drugą stroną konfliktu, a zamiast tego wcielimy się w Kay. Główna protagonistka musi wykupić swój dług kredytów, który zaciągnęła u gangów. Aby to się jednak udało, najpierw ma wykonać największy napad w historii całej galaktyki.

Co wiemy o Star Wars: Outlaws?

W gruncie rzeczy Ubisoft dość sporo nam już opowiedział o Star Wars: Outlaws. Mogliśmy obejrzeć dość obszerny gameplay i zapowiedź tytułu. Wiemy, jaki będzie klimat, a ten mocno przypomina czasy Knights of the Old Republic. Będzie to jednak gra z otwartym światem, a więc coś, czego w singleplayerowych przygodach w świecie Gwiezdnych Wojen jeszcze nie mieliśmy. Udźwiękowienie na zaprezentowanym trailerze także przyprawia o ciarki, więc moje oczekiwania względem tej gry są dość spore.

W Star Wars: Outlaws pojeździsz na nowoczesnych „motocyklach”! (źródło: PlayStation)

W uniwersum stworzonym przez Ubisoft mają pojawić się znane nam z filmów i seriali postacie, a główna bohaterka jest mocno stylizowana na Hana Solo – ten sam „archetyp człowieka” i kwestie dialogowe sprawiają, że trudno odnieść inne wrażenie.

Historia umiejscowiona jest pomiędzy filmami Gwiezdne Wojny: Część V Imperium kontratakuje, a Gwiezdne Wojny: Część VI Powrót Jedi, więc możemy się tylko domyślać, które postacie z tych poznanych w filmach spotkamy w grze.

Nie znamy dokładnej daty premiery, ceny, czy też szczegółów dotyczących wymagań sprzętowych. Wiemy jedynie, że gra wyjdzie w 2024 roku i prawdopodobnie zmierza jedynie na obecną generację konsol (PS5 i Xbox Series X/S) oraz PC.