Nowe smartfony vivo Y36/Y36 5G – co proponuje producent za równowartość 1000 złotych?

vivo poszerzyło swoje portfolio o dwa nowe smartfony. Chodzi o modele Y36 4G oraz Y36 5G. Różnią się między sobą tylko jednym elementem. Co znajdziemy w specyfikacji?

Dwa identyczne smartfony, różne procesory

Jako jeden z chińskich gigantów przemysłu elektronicznego, vivo ma bardzo podobną kulturę wydawniczą do innych firm operujących w regionie. Z tego powodu średnio raz na miesiąc częstuje potencjalnych odbiorców nowymi smartfonami.

Najnowsze propozycje vivo to modele, których dzieli wyłącznie jedna rzecz: zdolność do korzystania z sieci 5G. Uzależnione jest to od wykorzystanego procesora. Podstawowa wersja vivo Y36 korzysta z platformy Qualcomm Snapdragon 680, podczas gdy wersja Y36 5G wykorzystuje chipset MediaTek Dimensity 6020.

Pozostałe elementy są wspólne dla obu edycji. Mowa na przykład o ekranie o przekątnej 6,44 cala, wyświetlającym obraz w rozdzielczości Full HD+ i odświeżającym się w 90 Hz. Z przodu, w niewielkim otworze dostrzec można także oczko kamery 16 Mpix.

vivo Y36 (fot. vivo)

Tylny panel jest domem dla aparatu 50 Mpix z pomocniczym sensorem 2 Mpix, oddelegowanym do zbierania informacji o głębi kadru. Obok znajduje się dioda lampy błyskowej. Czytnik linii papilarnych znajdziemy na jednej z krawędzi obudowy.

vivo Y36 (fot. vivo)

Typowe „bebechy” w smartfonie za tysiaka

Nowe smartfony vivo występują w tylko jednej wersji pamięciowej: z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. W razie potrzeby, można „pożyczyć” z przestrzeni dyskowej na rzecz pamięci tymczasowej – do 8 GB.

vivo Y36 (fot. vivo)

Całość zasila bateria o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 44 W. Producent instaluje na urządzeniu system Android 12 z nakładką Funtouch OS 13.

Nowe smartfony vivo zadebiutowały w Indonezji. Model Y36 z łącznością 4G sprzedawany jest w cenie 3399000 rupii, co daje nam w przeliczeniu około 1000 złotych. Wersja 5G nie zyskała jeszcze oficjalnej wyceny.