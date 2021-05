Nowe słuchawki Oppo Enco Free2 zaprezentowane. Oferują ANC i dobrą baterię w przyzwoitej cenie

Wraz z serią Reno 6 Oppo zaprezentowało bezprzewodowe słuchawki True Wireless Oppo Enco Free2. Konstrukcja jest bezpośrednim następcą testowanych przez nas jakiś czas temu Oppo Enco Free. Producent pokusił się o całkowitą zmianę budowy słuchawek – „jednynki” były douszne, natomiast Oppo Enco Free2 są dokanałowe, a na dodatek oferują funkcję, która dotychczas była zarezerwowana dla zdecydowanie droższych Oppo Enco X.

Oppo Enco Free2 z ANC i długim czas pracy na baterii

Słuchawki, według Oppo, mają pracować w sumie nawet 30 godzin. Mowa tu jednak o łącznym czasie działania wraz z etui ładującym oraz podstawowym trybem odtwarzania dźwięku, nazwanym „transparentnym”. Oppo natomiast deklaruje 4,5 godziny czasu odtwarzania z włączonym ANC oraz nawet do 6,5 godzin z wyłączoną funkcją aktywnej redukcji hałasu na jednym ładowaniu.

Oppo Enco Free2 wyposażono też w trzyrdzeniowy mikroprocesor, pozwalający zapewnić użytkownikowi opcję aktywnej redukcji szumów, która według zapewnień firmy ma niwelować otaczający go dźwięk o natężeniu do 42 decybeli.

Kolejną funkcją jest tryb niskiego opóźnienia, który obniża jakość dźwięku na rzecz mniejszych różnic pomiędzy tym, co się dzieje na ekranie, a odtwarzanym dźwiękiem. Ma to być przydatne przede wszystkim podczas gier – producent w tym trybie deklaruje opóźnienie na poziomie 47 milisekund.

Oppo Enco Free2 (źródło: GSMArena)

Konstrukcja jest odporna na pył i zachlapania, co potwierdza certyfikat IP54. Słuchawki wykorzystują 10-mm przetwornik, zaprojektowany we współpracy z firmą Dynaudio, która produkuje sprzęt muzyczny wysokiej klasy. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku słuchawek Oppo Enco X, które wykorzystują 11-mm przetwornik.

Średnica konwertera ma duże znaczenie w procesie odtwarzania dźwięku. Nowa generacja słuchawek Oppo Enco Free oferuje także czułość na poziomie 103 dB (+/- 3 dB) oraz częstotliwość w zakresie od 20 do 20000 Hz.

Oppo Enco Free2 wspierają łączność Bluetooth 5.2 z popularnymi kodekami dźwięku AAC oraz SBC – niestety zabrakło tu najbardziej pożądanego aptX, szkoda. Etui jest ładowane przy pomocy złącza USB-C, a same słuchawki mają być sprzedawane w dwóch wariantach kolorystycznych – białym i czarnym.

Producent wycenił Oppo Enco Free2 na 599 juanów (równowartość ~346 złotych).