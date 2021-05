Nowe słuchawki bezprzewodowe od Vivo! Dla każdego coś dobrego, czyli Vivo TWS 2 i 2e

Firma Vivo zaprezentowała dwa nowe modele słuchawek prawdziwie bezprzewodowych (TWS). Droższy przedstawiciel spróbuje skusić klientów aktywną redukcją szumów (ANC) i obecnością aptX Adaptive. Tańszy model natomiast chce zachęcić czymś więcej niż tylko ceną. Poznajcie Vivo TWS 2 i 2e!

Vivo walczy o rynek

Trzeba przyznać, że po wejściu producenta do naszego kraju, Vivo zaczyna się rozkręcać. To nie tylko smartfony, ale też słuchawki i różne inne akcesoria. Kilka dni temu informowaliśmy o początku sprzedaży nowego, flagowego urządzenia Vivo, a mianowicie modelu X60 Pro. Poprzednik w postaci Vivo X51 obronił się w naszym teście.

Jednak nie samymi telefonami klasy premium człowiek żyje i całemu wydarzeniu towarzyszyło także wprowadzenie kilku tańszych modeli wyposażonych w modemy 5G. Czy słuchawki Vivo są tak samo dobre jakich smartfony? Zapoznajcie się z recenzją Vivo TWS Neo.

Nowe słuchawki Vivo TWS 2 i 2e

Pierwsza nowość to bezpośrednia kontynuacja modelu Vivo TWS Neo (na niektórych rynkach model zadebiutował bez dopisku „Neo”), który zadebiutował w ubiegłym roku. Jakie zmiany czekają na użytkowników w Vivo TWS 2? Design pozostanie dość podobny, z tym wyjątkiem, że słuchawki przypominają teraz do bólu AirPods Pro, a samo etui z kształtu jajka, zmieniło się w prostokąt zaoblony na krawędziach.

Oficjalne rendery Vivo TWS 2 – fot. Vivo

Największym atutem Vivo TWS 2 ma być ich specyfikacja. Na pokładzie znalazło się miejsce dla aktywnej redukcji szumów do 40 dB z trybem dynamicznym, dostosowującym intensywność ANC do warunków otoczenia. Jest także obsługa aptX Adaptive i najnowszy protokół Bluetooth 5.2. 12,2 mm przetworniki i tryb niskiego opóźnienia 88 ms mają sprawić, że słuchawki zapewnią czysty i donośny dźwięk, a wrażenia płynące z grania nie zawiodą.

Vivo TWS 2 – fot. Vivo

Innowacyjne technologie jak DeepX 2.0 i DEEP-HD Ultra-Clear Audio Engine mają natomiast zapewnić jeszcze większą przepustowość transmisji przez Bluetooth. Bateria 45 mAh w słuchawkach ma pozwolić na około 8 godzin nieprzerwanej muzyki bez ANC. Z redukcją szumów ten czas skraca się do 4,5 godziny. Etui ładujące o pojemności 505 mAh, według Vivo, gwarantuje do 30 godzin słuchania.

Producent przewidział także miejsce na bardziej budżetowy model, a mianowicie Vivo TWS 2e. Z wyglądu to bardzo podobna konstrukcja do wspomnianego wyżej modelu. Jak chodzi o specyfikację to najważniejsza różnica polega na wycięciu z nich aktywnej redukcji szumów, jak i aptx Adaptive. Z uwagi na mniejszą pojemność etui ładującego (430 mAh) tańszy model ma gwarantować około 27 godzin nieprzerwanego słuchania muzyki.

Oficjalne rendery Vivo TWS 2 – fot. Vivo

Dostępność i ceny

Oba modele trafią do sprzedaży w Chinach już 1 czerwca. Do wyboru dostępne będą dwa kolory: Interstellar Blue i Interstellar White. Droższy model, a mianowicie Vivo TWS 2, to koszt 499 juanów (~286 złotych), a tańszy Vivo TWS 2e to wydatek rzędu 299 juanów (~172 złotych). Nie wiemy jeszcze czy oba wyżej wymienione modele trafią na nasz rynek.