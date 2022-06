Nowości od NZXT – powrót czarno-białych płyt

NZXT, czyli producent, którego raczej wszyscy kojarzymy w głównej mierze z charakterystycznych obudów komputerowych, cały czas rozszerza swoje portfolio o kolejne nowości. Tym razem przyszedł czas na dwie nowe płyty główne, stworzone z myślą o fanach czarno-białych konfiguracji. Co najważniejsze, są to propozycje oparte na flagowym chipsecie Intela, które obsłużą platformę 12. generacji i przy tym nie kosztują fortuny.

NZXT N7 Z690 – tania, ale za to bardzo elegancka płyta główna

NZXT wprowadza dwie nowe płyty główne, które – podobnie jak inne propozycje producenta – wyróżniają się bardzo eleganckim wyglądem, szczególnie droższy model N7 Z690. Płyta została wykonana w formacie ATX.

Urządzenie, poza kuszącym wzrok designem, może pochwalić się flagowym chipsetem – jak sama nazwa mówi Z690 oraz gniazdem LGA1700, zgodnymi zarówno z zablokowanymi, jak i odblokowanymi procesorami 12. generacji Intel Alder Lake-S. NZXT N7 Z690 wspiera pamięć operacyjną na kościach DDR4 (o częstotliwości do 5000 MHz) oraz profil XMP 2.0.

Procesor, który zostanie zamontowany w płycie, będzie miał do dyspozycji sekcję zasilania DrMOS w konfiguracji 12+1, a samo PCB jest wykonane z 6 warstw. Producent nie zapomniał tu o implementacji trzech złącz M.2 dla dysków PCI-Express, a także modułów łączności bezprzewodowej WiFi 6E oraz Bluetooth 5.2. Płyta wspiera również 8-kanałowy dźwięk HD.

Całość oferuje możliwość sterowania czterema kanałami oświetlenia RGB oraz siedmioma wentylatorami przy pomocy oprogramowania NZXT CAM – obsługiwane są akcesoria wszystkich producentów. A ile NZXT N7 Z690 kosztuje? Tutaj zaskoczenie, bowiem sugerowana kwota to zaledwie… 300 euro (równowartość ~1370 złotych) – jak za taką specyfikację i wygląd to naprawdę atrakcyjna cena. Do sprzedaży trafiły dwie wersje – biało-czarna oraz czarna.

NZXT N5 Z690 – tańsza i mniej zjawiskowa

NZXT N5 Z690 to natomiast tańsza alternatywa dla modelu N7, która oferuje nieco inną specyfikację techniczną. Pozostaje tu oczywiście chipset Z690 i obsługa CPU 12. generacji Intela, jednak została zamontowana tu słabsza sekcja zasilania DrMOS w konfiguracji 8+1, a więc dedykowana jest dla średniopółkowych procesorów – takich jak i5-12600K.

Pozostała tu oczywiście obsługa pamięci RAM DDR4 o częstotliwości do 5000 MHz i profilu XMP 2.0, natomiast producent postawił na dodatkowe złącze dla dysku M.2 – są zatem łącznie cztery. Aspekt łączności bezprzewodowej nie różni się od modelu wyżej – do dyspozycji użytkownika są zintegrowane moduły WiFi 6E oraz Bluetooth 5.2.

Urządzenie trafiło do sprzedaży w niższej cenie – 240 euro (~1100 złotych). Można wybierać pomiędzy dwoma wersjami – czarno-białą oraz czarną.