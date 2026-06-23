Takiego smartfona chcą klienci. Jeden producent ich wysłuchał

Typowy smartfon, jak większość urządzeń masowej produkcji, musi być skrojony pod jak najszersze gusta. Pewien producent postanowił jednak zaprezentować coś, co byłoby spełnieniem marzeń jego fanów.

Jak wygląda idealny smartfon?

W teorii odpowiedź na to pytanie brzmi „tyle, ilu ludzi na świecie”. Każdy z nas ma bowiem inne wymagania co do urządzenia. Dla jednej osoby będzie się liczyć flagowa wydajność, dla innej korzystna cena. Do tego dochodzą preferencje dotyczące aparatów, dodatkowych modułów czy wyglądu urządzenia.

W praktyce część wymogów jest na tyle ogólna, że da się je uwzględnić w projekcie (jak obecność gniazda na karty microSD), a ludzie potrafią nierzadko tworzyć niemałą grupę fanów danego producenta, a – co za tym idzie – utożsamiają się z jego językiem stylistycznym.

Idealny smartfon, którego nie będzie

Taką właśnie społecznością może pochwalić się Nothing, który postanowił wysłuchać swoich fanów w temacie perfekcyjnego smartfona. Zbierając opinie i komentarze z całego świata przygotowano wyjątkowe urządzenie, które mogłoby skraść serce niejednemu entuzjaście firmy (i nie tylko).

Zacznijmy od podstawy, czyli rozmiaru. Okazuje się, że w roku 2026, pomimo produkowania telefonów z ekranami, które jeszcze dekadę temu określilibyśmy jako „tabletowe”, ludzie nadal preferują w ankietach zaznaczać, że perfekcyjny wyświetlacz ma przekątną poniżej 6 cali. W kwestii aparatów ważne okazały się natomiast dwie rzeczy – brak wcięcia z przodu oraz mocno wystającej wyspy z tyłu. O ile rozwiązanie pierwszej z tych kwestii jest oczywiste, to z drugim elementem uporano się w sposób z okolic 2015 roku – wysuwaną kamerą.

fot. Nothing

Oprócz tego użytkownicy zażyczyli sobie gniazda na karty microSD, wejścia minijack 3,5 mm oraz brak śmieciowych aplikacji w systemie (co nie powinno być specjalnie trudne do zaprojektowania) – i to wszystko w smukłej obudowie.

Nothing poświęcił na analizę i projekt trochę czasu i przygotował wizualizację takiego smartfona. Oprócz zastosowania wszystkich wspomnianych u górze elementów warto powiedzieć też o kilku kompromisach. Aby zachować niewielką przekątną i wąskie ramki telefon otrzymał akumulator 3800 mAh, a na liście rozwiązań zabrakło ekranu 4K, czytnika linii papilarnych pod wyświetlaczem, a hipotetyczny układ mobilny nie należy do najszybszych na rynku.

Ostatecznie i tak to wszystko to tylko – jak już napisałem – hipoteza. Nothing nie planuje bowiem takiego urządzenia, a jego projekt był dobrą okazją do pokazania, ile miejsca zajmują poszczególne moduły i na jakie ustępstwa trzeba zdecydować się na etapie konceptu.

Jest jednak coś ciekawego i jednocześnie zabawnego w tym, że w czasach popularności pamięci wewnętrznych o dużej pojemności i bezprzewodowych rozwiązaniach audio ludzie nadal tęsknią za microSD i wtyczkami minijack w telefonach. Dodając do tego niewielkie gabaryty i wysuwany aparat zamiast wcięcia wychodzi na to, że branża smartfonów osiągnęła swój szczyt mniej więcej dekadę temu, a z roku na rok jest tylko gorzej.

(Patrząc na to, co wyczynia się w kwestii AI i cen RAM-u, jestem w stanie zgodzić się z takim podejściem…)