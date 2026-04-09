Nowe ograniczenia na Instagramie. To konieczne posunięcie

Meta informuje o wprowadzeniu na platformę Instagram szeregu modyfikacji. Nowe restrykcje mają pomagać w lepszej ochronie najmłodszych użytkowników przed szkodliwymi treściami, a także dać opiekunom większą kontrolę nad doświadczeniami nastolatków w sieci.

Zmiany na Instagramie mają chronić młodych użytkowników

Właściciel Facebooka i Instagrama wdraża międzynarodowe rozszerzenie ustawień w sekcji Treści ograniczone dla użytkowników w kategorii wiekowej 13+. Osoby poniżej 18. roku życia zostaną automatycznie przeniesione do nowych ustawień 13+ i nie będą mogły bez zgody opiekuna wyłączyć tej opcji.

Jak twierdzi firma, jest to kontynuacja zmian z października 2025 roku, które wdrożono wtedy w Australii, Kanadzie, USA oraz Wielkiej Brytanii. Warto przypomnieć, że pod koniec lutego 2026 roku Meta w powyższych regionach udostępniła funkcję na Instagramie, która informuje opiekunów, że ich dziecko może potrzebować pomocy.

Meta twierdzi, że już wcześniej konta dla niepełnoletnich użytkowników były zaprojektowane tak, aby chronić ich przed nieodpowiednimi treściami. Jednocześnie firma przyznaje, że nadal zdarza się, że osoby poniżej 18. roku życia mogą widzieć sugestywne treści lub usłyszeć wulgarny język.

Zmiany na Instagramie dla nastolatków w kwietniu 2026 roku – wzmocniona ochrona i większa kontrola

Do głównych zmian na Instagramie dla nastolatków należy odświeżone domyślne doświadczenie. W praktyce treści prezentowane młodym użytkownikom mają być teraz zasadniczo zgodne z treściami inspirowanymi kryteriami 13+. System będzie działał według zasad filmowych dla danej kategorii wiekowej. Dodatkowo, jeśli dany twórca regularnie udostępnia treści nieodpowiednie dla nieletnich, nastolatki nie zobaczą jego materiałów, postów, komentarzy i wiadomości prywatnych, nawet jeśli ktoś udostępni im wybrane treści. Ponadto Meta nie będzie polecała takich kont i utrudni ich wyszukiwanie. Zasada znajdzie zastosowanie w obu kierunkach – twórca generujący niewłaściwe dla treści również nie będzie mógł wchodzić w interakcje z młodym użytkownikiem.

Nowe ograniczenia dla nastolatków (źródło: Meta)

Nowe ograniczenia obejmą też wyszukiwarkę, gdzie blokowane będą hasła dotyczące tematów, takich jak samobójstwo, samookaleczenie, zaburzenia odżywiania. Warto też wspomnieć, że Meta pracuje nad wdrożeniem kolejnych haseł (również zawierających błędy ortograficzne), w tym dotyczące alkoholu czy materiałów typu gore (treści drastycznych).

Ponadto rodzice otrzymają nieco więcej możliwości blokowania treści. Jak wspomniano w informacji prasowej, każda rodzina jest inna. Dlatego też opiekunowie mogą wybrać bardziej restrykcyjne opcje filtrowania treści, w tym blokować dodatkowe terminy wyszukiwania i usunąć możliwość ich wyświetlania, a także dodawania czy otrzymywania komentarzy przez nastolatków.