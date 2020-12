Laptopy Xiaomi z najnowszymi procesorami w trzech wersjach – jakiej wydajności możemy oczekiwać?

Xiaomi to marka, której nie trzeba nikomu przedstawiać. I choć najwięcej osób kojarzy ją ze smartfonami, to produkuje ona właściwie wszystko, a w głównej mierze są to urządzenia typu Smart Home. Mało kto pamięta jednak, że Xiaomi ma w swojej ofercie również laptopy. Nadszedł najwyższy czas sobie o tym przypomnieć, ponieważ nowe przenośne komputery tego producenta pojawiły się w benchmarku Geekbench.

Mi Notebook Pro 2021 w trzech wersjach

Według testów przeprowadzonych 23 grudnia na urządzeniach pod nazwą “TIMI Laptop”, nowe laptopy Xiaomi ukażą się w trzech wersjach. Pierwsza z nich ma procesor 11. generacji Intel Core i7-11370H z 4 rdzeniami, 8 wątkami i 12 MB pamięci podręcznej L3. Bazowa częstotliwość procesora to 3,3 GHz, zaś maksymalna już 4,78 GHz. Laptop jest wyposażony w 16 GB pamięci RAM. Wyniki, jakie osiągnął w benchmarku Geekbench, to 1572 punkty dla pojedynczego rdzenia i 5065 punktów dla wielu rdzeni.

Mi Notebook Pro 2021 w Geekbench 5 (źródło: GizChina)

Druga z konfiguracji ma procesor 11. generacji Intel Core i5-11300H, który również ma 4 rdzenie i 8 wątków, lecz jego częstotliwość podstawowa to 3,11 GHz, a maksymalna 4,38 GHz. Pamięć podręczna L3 to 8 MB, a RAM – tak, jak w przypadku pierwszego modelu – wynosi 16 GB. Sprzęt osiągnął, odpowiednio, 1429 i 4636 punktów w teście jedno- i wielordzeniowym.

Mi Notebook Pro 2021 w Geekbench 5 (źródło: GizChina)

Ostatnia z wersji nowych laptopów Xiaomi, które mieliśmy okazję ujrzeć w Geekbenchu, to coś dla fanów AMD. W środku testowanego laptopa znalazł się procesor AMD Ryzen 5 5600H ze zintegrowaną grafiką Radeon Vega. Jednostka ma 6 rdzeni i 12 wątków przy bazowej częstotliwości 3,30 GHz i maksymalnej 4,24 GHz. Pamięć podręczna L3 procesora wynosi tutaj 16 MB, zaś sam laptop ma dokładnie tyle samo RAM-u, co inne modele, czyli 16 GB. Pozwoliło mu to zdobyć w benchmarku 1362 punktów na jednym rdzeniu i 5994 na wielu.

Mi Notebook Pro 2021 w Geekbench 5 (źródło: GizChina)

Więcej szczegółów na temat nowych laptopów Xiaomi

Według źródła, nowe sprzęty z serii Mi Notebook Pro mogą ukazać się już na początku 2021 roku. Najpewniej zaoferują cieńsze ramki wokół ekranu niż zeszłoroczny model, pełnowymiarową klawiaturę z podświetleniem, dyski SSD, a w dodatku karty graficzne NVIDIA (choć w przypadku modelu z Ryzenem 5 raczej połączenie z kartą graficzną AMD Radeon). Więcej szczegółów nie jest jeszcze znanych.

Przewiduje się, że ceny w dniu premiery będą oscylować w okolicach 1000 dolarów, a wersja z procesorem AMD może zadebiutować odrobinę później niż te z układami Intela. Najpewniej Xiaomi będzie dodawać nowe konfiguracje nowego laptopa w ciągu następnych miesięcy. Mówi się także o wersji z procesorem ARM, która również ma pojawić się w przyszłym roku i spróbować zawalczyć z nowymi Macbookami.