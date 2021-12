Nowe kanały w PLAY NOW i PLAY NOW TV za darmo

Telewizja jeszcze długo nie umrze, mimo iż wiele osób deklaruje, że już jej nie ogląda, bo korzysta z platform streamingowych (ostatnio powstała nowa – Loomi z filmami za darmo). Play poinformował, że wzbogacił swoje usługi telewizyjne o nowe kanały, w tym tematyczne z oferty CANAL+. Co ważne, klienci mogą je oglądać bez dodatkowych opłat!

Reklama

Nowe kanały w PLAY NOW i PLAY NOW TV bez dodatkowych opłat

Play NOW TV to kanały telewizyjne oraz filmy, seriale i bajki na żądanie, których ceny zaczynają się już od 4 złotych. Od teraz klienci mogą oglądać jeszcze więcej programów, ponieważ Play poinformował, że dodał aż osiem nowych kanałów do oferty pakietów. Co ważne, bez dodatkowych opłat. Idealny prezent na święta!

Do pakietu Extra zostały dodane Ale kino+, Planete+, CANAL+ DOMO HD, CANAL+ KUCHNIA i NOVELAS+ (ten ostatni jest w pełni poświęcony tureckim oraz południowoamerykańskim telenowelom). Z kolei pakiet Kids wzbogacono o kanały MiniMini+ i TeleTOON+. Nowy program pojawił się także w pakiecie Sport – jest to nSport+.

Reklama

Jak zostało wspomniane, nowe kanały nie powodują poniesienia cen pakietów – Extra wciąż kosztuje 20 złotych miesięcznie, Kids 10 złotych co miesiąc, a Sport 15 złotych miesięcznie. Aktualnie oferują one – odpowiednio – 39, 11 i 8 kanałów.

Przy okazji warto przypomnieć, że użytkownicy Play NOW mogą wykupić też pakiety HBO (3 kanały za 25 złotych miesięcznie) i News (6 kanałów za 10 złotych co miesiąc) oraz 1000 godzin (możliwość nagrania 1000 godzin programów, które będą dostępne w chmurze przez 180 dni; cena – 10 złotych miesięcznie) i Usługi dodatkowe za 2 złote co miesiąc (możliwość oglądania filmów i programów do 7 dni po ich emisji, a także nagrywania wybranych pozycji – maksymalnie 30 godzin do obejrzenia przez 180 dni).

Przy okazji operator informuje, że pakiet Extra jest odkodowany do 9 stycznia 2022 roku, więc klienci mogą oglądać dostępne w nim kanały bez dodatkowych opłat. Potem, jeśli zechcą, będą mogli jeszcze skorzystać z 30-dniowego okresu próbnego, a dopiero potem ewentualnie płacić 20 złotych miesięcznie za dostęp do niego.