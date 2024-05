Jakie technologie mają znaczenie w gamingowym laptopie?

Artykuł sponsorowany

Zastanawialiście się kiedyś, jakie technologie tak naprawdę są ważne w gamingowych laptopach? Czy jest to tylko DLSS 3? A może wspomaganie przez sztuczną inteligencję lub zmniejszenie opóźnień i optymalizację czasu pracy na baterii? Przyjrzymy się bliżej temu tematowi na przykładzie laptopa Lenovo LOQ 15APH8.

DLSS to Twój dobry przyjaciel

Zdaniem NVIDII, obecnie technologie RTX są wykorzystywane w ponad 500 grach oraz aplikacjach. Warto jednak bliżej przyjrzeć się tematowi, ponieważ szczegółowe informacje mogą być pomocne przy wyborze laptopa dla gracza. DLSS, czyli Deep Learning Super Sampling, to zbiór technologii opartych o sztuczną inteligencję. Innymi słowy jest to rozwiązanie mające na celu zwiększenie wydajności i poprawę jakości.

W ramach DLSS możemy wyróżnić Super Resolution, czyli zwiększenie wydajności poprzez generowanie klatek o wyższej rozdzielczości niż dane wejściowe. Frame Generation odpowiada natomiast za większą liczbę klatek poprzez generowanie ich przez AI. Z kolei Ray Reconstruction to rozwiązanie do poprawiania efektów związanych z ray tracingiem, dzięki czemu są one wyraźniejsze i dokładniejsze, a gry wyglądają jeszcze lepiej.

W aktualnych jednostkach DLSS napędzane jest przez nowe rdzenie Tensor czwartej generacji oraz akcelerator Optical Flow, który jest sercem kart graficznych z serii GeForce RTX 40. Warto podkreślić, że DLSS 3.5 – zastosowane w laptopach Lenovo LOQ 15APH8 – jest częścią podejścia do projektowania laptopów Max-Q, która optymalizuje wydajność systemu, moc, a także żywotność baterii, co bezpośrednio przekłada się na wyniki w grach.

Ray Tracing i Path Tracing odmieniają najnowsze tytuły

Zazwyczaj najnowsze tytuły wspierają Ray Tracing, a niektóre także jeszcze bardziej zaawansowany Path Tracing. Czym jest Ray Tracing? To nic innego, jak technologia śledzenia promieni i odbić świetlnych, która na bieżąco analizuje powierzchnie, ich głębokość oraz rodzaj, a następnie renderuje odbicie lub cienie.

Path Tracing z kolei to technika tworzenia fotorealistycznych obrazów w formie scen trójwymiarowych. Za pomocą śledzenia promieni wyznaczana jest aproksymacja rozkładu światła. Wiem, że brzmi to skomplikowanie, ale w gruncie rzeczy dla przeciętnego gracza oznacza to po prostu bardziej realistyczny obraz i bogatsze efekty wizualne.

Jakie gry są wspierane przez Ray Tracing? Oto kilka najciekawszych przykładów:

Horizon Forbidden West (DLSS 3, Reflex i DLAA),

Lego Fortnite (RT, Reflex i DLSS),

Diablo IV (RT, Reflex i DLSS 3),

Dragon’s Dogma 2 (RT i DLSS 3)

Cyberpunk 2077 (RT, Reflex i DLSS 3.5),

Alan Wake II (RT, Reflex i DLSS 3.5).

Pełna lista gier wspieranych przez Ray Tracing znajduje się na stronie Nvidii. Aby móc korzystać z tych technologii w najnowszych grach, musisz mieć sprzęt wyposażony w odpowiednią kartę graficzną. Dla przykładu model Lenovo LOQ 15APH8 ma na pokładzie GeForce RTX 4050 z 6 GB GDDR6 i boostem taktowania do 2370 MHz, a zatem wykorzysta potencjał omawianych technologii i pozwoli zanurzyć się w najnowszych tytułach.

Gamingowe laptopy gwarantują sporo klatek!

Laptopy, wyposażone w najnowsze karty graficzne, jak np. LOQ 15APH8, który ma na pokładzie AMD Ryzen 5 7640HS oraz GeForce RTX 4050 i 16 GB pamięci RAM na spokojnie pozwolą zagrać w najnowsze gry.

Można też wyposażyć się w mocniejsze układy, które zagwarantują jeszcze więcej klatek na sekundę. Przykładem jest np. GeForce RTX 4090, który w wersji dla laptopów w 4K i przy włączonym Path Tracingu w połączeniu z DLSS 3.5 w Cyberpunk 2077 wykręca wynik na poziomie 120 klatek na sekundę. Bez DLSS 3.5 jest to około 33 FPS. Przytoczone wyniki są dla rozdzielczości 4K.

Warto podkreślić, że wszystkie układy GPU z serii RTX 40 obsługują DLSS 3.5 wraz z Ray Reconstruction, czyli wspomniany wcześniej algorytm do poprawy ray tracingu i rekonstrukcji promieni, co może mieć spore znaczenie przy wyborze nowego laptopa – warto wówczas zwrócić uwagę na wyposażenie w odpowiedni model karty graficznej. Inwestycja w urządzenie z najnowszym układem GPU z serii RTX 40 może okazać się dużo bardziej opłacalna właśnie ze względu na obsługę aktualnych technologii i możliwość znacznie wyższych osiągów dzięki opcji generowania klatek w grach.

NVIDIA Reflex to najniższe opóźnienie systemu

NVIDIA Reflex jest osobną techniką, ale działa zarówno we współpracy z DLSS 3, jak i współpracując z tym rozwiązaniem, zapewniając niskie opóźnienie w grach (nawet 2-krotnie mniejsze w porównaniu do sytuacji, w której nie korzystamy z tej technologii). Działanie Reflex polega na dostosowaniu silnika gry, żeby renderowanie odbywało się bez kolejki, co zmniejsza obciążenie procesora centralnego.

Wykres przedstawiający wyniki NVIDIA Reflex (źródło: NVIDIA )

Brzmi nieco skomplikowanie, ale efekty, jakie zyskasz, to:

lepsza responsywność,

mniejsze opóźnienie,

lepsze celowanie.

W układach GeForce RTX z serii 40 ta funkcja jest automatycznie włączona, gdy działa DLSS Frame Generation. Warto podkreślić, że w zależności od gry, możesz znaleźć tę opcję takżew ustawieniach. Dla przykładu w Counter-Strike 2 będzie ona w wideo > zaawansowane wideo > NVIDIA Reflex Low Latency, a z kolei w Cyberpunku 2077 bezpośrednio w zakładce „wideo”.

Lenovo AI Engine+ zoptymalizuje system

Pisząc o technologiach, mających znaczenie w gamingowych laptopach, nie sposób nie wspomnieć o Lenovo AI Engine+, które działa w połączeniu z układem Lenovo LA1 AI. Rozwiązanie ma na celu zoptymalizowanie czujników, dzięki czemu laptop automatycznie przyspiesza rozgrywkę. Działa to poprzez dedykowany przełącznik MUX, bezpośrednio zintegrowany z NVIDIA Advanced Optimus.

Laptop automatycznie zmniejsza opóźnienia, optymalizuje czas pracy baterii, a w efekcie także zwiększa liczbę klatek na sekundę. W tym wszystkim nie można również zapomnieć o dedykowanej technologii chłodzenia, jaką mają laptopy Lenovo LOQ. Cztery rurki ciepła i dwa wentylatory, jakie są zamontowane np. w modelu 15APH8, to nie tylko w miarę cicha praca, ale też przyzwoite temperatury.

Jeżeli chcesz, żeby laptop posłużył także do innych rzeczy, jak np. tworzenie materiałów, LOQ 15APH8 z kartą z serii RTX 40 ma dostęp do NVIDIA Studio, czyli zestawu sterowników oraz technologii optymalizacji, co usprawni pracę poprzez np. akcelerację dla 3D, wideo i AI, czy też pakiet aplikacji Studio (Omniverse, Broadcast, Canvas i RTX Remix).

Laptop Lenovo Loq (źródło: RTV Euro AGD)

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Laptopy to nie tylko technologie, które w nich siedzą – nie tylko zaawansowane algorytmy, funkcje oparte o sztuczną inteligencję czy generatory pikseli na ekranie. To także hardware’owe kwestie, jak np. ergonomiczne klawisze, zaprojektowane specjalnie pod graczy. W przytoczonym przeze mnie Lenovo LOQ mamy skok klawiszy 1,5 mm i 100% anti-ghosting.

Na pewno przyda się również odpowiedni dysk, który dobrze, gdyby był na slocie M.2. Tutaj mamy dwa takie sloty obsługujące aż do 1 TB – wystarczająco, żeby pomieścić kilkanaście dużych gier. Na pewno przyda się również kilka wejść USB (domyślnie mamy 1x USB 2.0, 2x USB 3.2, 1x USB-C), a także wyjście HDMI (2.1, obsługujące do 8K/60 Hz).

Dodatkowo laptop LOQ 15APH8 bierze udział w akcji Lenovo Polski Gaming. Jeżeli do 31 maja tego roku kupisz sprzęt objęty promocją i zachowasz dowód zakupu, możesz zgarnąć takie tytuły, jak Ghostrunner (1 i 2), Frostpunk, Against The Storm, Timberborn czy też This War of Mine. Akcja będzie przedłużona już 15 czerwca.

Jak to zrobić?

Wytnij z pudełka etykietę z numerem seryjnym, zrób zdjęcie lub skan i wyślij w ciągu 14 dni od daty zakupu poprzez formularz zgłoszeniowy.

Po pozytywnej weryfikacji otrzymasz na adres e-mail kody z wybranymi przez siebie grami.

Zrealizuj kody do gier i baw się dobrze.

Wybierając laptopa do grania warto mieć na uwadze wspomniane przeze mnie technologie, a także zastosowane podzespoły, rozwiązania techniczne oraz cenę. To wszystko będzie miało spory wpływ na komfort grania.

