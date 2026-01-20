Xiaomi wprowadza na globalny rynek 4 nowe hulajnogi

Xiaomi oficjalnie zaanonsowało na globalnym rynku cztery nowe hulajnogi: Xiaomi Electric Scooter 6, Xiaomi Electric Scooter 6 Lite, Xiaomi Electric Scooter 6 Pro i Xiaomi Electric Scooter 6 Max.
Cztery nowe hulajnogi Xiaomi z rodziny Xiaomi Electric Scooter 6
Podstawowa hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 6 rozpędza się do 25 km/h i pokona wzniesienia o nachyleniu do 18%. Wyposażono ją w 12-calowe opony bezdętkowe oraz hamulec bębnowy przedni i EABS na tyle. Jej maksymalny zasięg to 45 km.
Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 6 Lite cechuje się mniejszym zasięgiem, bo tylko 25 km i zdolnością wjechania na wzniesienia o nachyleniu najwyżej 15%. Jej maksymalna prędkość to jednak też 25 km/h. Ponadto wyposażono ją w 10-calowe opony pneumatyczne i taki sam zestaw hamulców (tj. hamulec bębnowy przedni i EABS na tyle).
Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 6 Pro również rozpędza się do 25 km/h, ale oferuje już zasięg do 70 km i możliwość wjechania na wzniesienia o nachyleniu do 22%. Otrzymała też 12-calowe opony terenowe oraz przedni hamulec tarczowy i tylny hamulec ręczny.
Z kolei hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 6 Max ma wjechać na wzniesienia o nachyleniu nawet 24% i dysponuje hamulcami tarczowymi oraz 12-calowymi oponami bezdętkowymi. Jej maksymalna prędkość i zasięg jest taka sama jak w Xiaomi Electric Scooter 6 Pro, tj. 25 km/h i 70 km. Ponadto jest ona kompatybilna z szybką ładowarką Xiaomi i Apple Find My.
Xiaomi Electric Scooter 6 vs Xiaomi Electric Scooter 6 Lite vs Xiaomi Electric Scooter 6 Pro vs Xiaomi Electric Scooter 6 Max – porównanie
|Xiaomi Electric Scooter 6
|Xiaomi Electric Scooter 6 Lite
|Xiaomi Electric Scooter 6 Pro
|Xiaomi Electric Scooter 6 Max
|Wyświetlacz
|TAK, kolorowy
|TAK, kolorowy
|TAK, kolorowy
|Kolorowy TFT
3 calowy
|Maksymalna prędkość
|25 km/h
|25 km/h
|25 km/h
|25 km/h
|Tryby jazdy
|– 6 km/h
– 15 km/h
– 25 km/h
|– 6 km/h
– 15 km/h
– 25 km/h
|– 6 km/h
– 15 km/h
– 25 km/h
|– 6 km/h
– 15 km/h
– 25 km/h
|Zasięg
|45 km
|25 km
|70 km
|70 km
|Maksymalna moc silnika
|800 W
|500 W
|1000 W
|1100 W
|Hamulce
|Hamulec bębnowy przedni + EABS tylny
|Hamulec bębnowy przedni + EABS tylny
|Przedni hamulec tarczowy i tylny hamulec ręczny
|Hamulce tarczowe
|Akumulator
|360 Wh
10 Ah
|216 Wh
10 Ah
|468 Wh
10 Ah
|468 Wh
10 Ah
|Czas ładowania
|~8 godzin
|~8 godzin
|~9 godzin
|~9 godzin
lub
2 godziny 45 minut z użyciem Xiaomi Electric Scooter Fast Charger 2
|Opony
|12-calowe opony bezdętkowe
|10-calowe opony pneumatyczne
|12-calowe opony terenowe
|12-calowe opony bezdętkowe
|Odporność
|IPX5
|IPX4
|IPX5
|IPX6
|Zakres temperatur pracy
|-10℃–40℃
|-10℃–40℃
|-10℃–40℃
|-10℃–40℃
|Maksymalne wzniesienie
|18%
|15%
|22%
|24%
|Maksymalny udźwig
|120 kg
|100 kg
|120 kg
|130 kg
|Wymiary po rozłożeniu
|1274x595x1292 mm
|1140x512x1264 mm
|1279x600x1277 mm
|1298×606,6×1297 mm
|Wymiary po złożeniu
|1274x595x619 mm
|1140x512x555 mm
|1279x600x610 mm
|1298×606,6×662 mm
|Waga hulajnogi
|~26,3 kg
|~18,1 kg
|~27,3 kg
|29,7 kg
Ceny nowych hulajnóg Xiaomi nie są jeszcze znane.