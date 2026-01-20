hulajnoga xiaomi electric scooter 6
Hulajnogi

Xiaomi wprowadza na globalny rynek 4 nowe hulajnogi

Grzegorz Dąbek
Xiaomi oficjalnie zaanonsowało na globalnym rynku cztery nowe hulajnogi: Xiaomi Electric Scooter 6, Xiaomi Electric Scooter 6 Lite, Xiaomi Electric Scooter 6 Pro i Xiaomi Electric Scooter 6 Max.

Cztery nowe hulajnogi Xiaomi z rodziny Xiaomi Electric Scooter 6

Podstawowa hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 6 rozpędza się do 25 km/h i pokona wzniesienia o nachyleniu do 18%. Wyposażono ją w 12-calowe opony bezdętkowe oraz hamulec bębnowy przedni i EABS na tyle. Jej maksymalny zasięg to 45 km.

Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 6 Lite cechuje się mniejszym zasięgiem, bo tylko 25 km i zdolnością wjechania na wzniesienia o nachyleniu najwyżej 15%. Jej maksymalna prędkość to jednak też 25 km/h. Ponadto wyposażono ją w 10-calowe opony pneumatyczne i taki sam zestaw hamulców (tj. hamulec bębnowy przedni i EABS na tyle).

Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 6 Pro również rozpędza się do 25 km/h, ale oferuje już zasięg do 70 km i możliwość wjechania na wzniesienia o nachyleniu do 22%. Otrzymała też 12-calowe opony terenowe oraz przedni hamulec tarczowy i tylny hamulec ręczny.

Z kolei hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 6 Max ma wjechać na wzniesienia o nachyleniu nawet 24% i dysponuje hamulcami tarczowymi oraz 12-calowymi oponami bezdętkowymi. Jej maksymalna prędkość i zasięg jest taka sama jak w Xiaomi Electric Scooter 6 Pro, tj. 25 km/h i 70 km. Ponadto jest ona kompatybilna z szybką ładowarką Xiaomi i Apple Find My.

Xiaomi Electric Scooter 6 vs Xiaomi Electric Scooter 6 Lite vs Xiaomi Electric Scooter 6 Pro vs Xiaomi Electric Scooter 6 Max – porównanie

Xiaomi Electric Scooter 6Xiaomi Electric Scooter 6 LiteXiaomi Electric Scooter 6 ProXiaomi Electric Scooter 6 Max
WyświetlaczTAK, kolorowyTAK, kolorowyTAK, kolorowyKolorowy TFT
3 calowy
Maksymalna prędkość25 km/h25 km/h25 km/h25 km/h
Tryby jazdy– 6 km/h
– 15 km/h
– 25 km/h		– 6 km/h
– 15 km/h
– 25 km/h		– 6 km/h
– 15 km/h
– 25 km/h		– 6 km/h
– 15 km/h
– 25 km/h
Zasięg45 km25 km70 km70 km
Maksymalna moc silnika800 W500 W1000 W1100 W
HamulceHamulec bębnowy przedni + EABS tylnyHamulec bębnowy przedni + EABS tylnyPrzedni hamulec tarczowy i tylny hamulec ręcznyHamulce tarczowe
Akumulator360 Wh
10 Ah		216 Wh
10 Ah		468 Wh
10 Ah		468 Wh
10 Ah
Czas ładowania~8 godzin~8 godzin~9 godzin~9 godzin
lub
2 godziny 45 minut z użyciem Xiaomi Electric Scooter Fast Charger 2
Opony12-calowe opony bezdętkowe10-calowe opony pneumatyczne12-calowe opony terenowe12-calowe opony bezdętkowe
OdpornośćIPX5IPX4IPX5IPX6
Zakres temperatur pracy-10℃–40℃-10℃–40℃-10℃–40℃-10℃–40℃
Maksymalne wzniesienie18%15%22%24%
Maksymalny udźwig120 kg100 kg120 kg130 kg
Wymiary po rozłożeniu1274x595x1292 mm1140x512x1264 mm1279x600x1277 mm1298×606,6×1297 mm
Wymiary po złożeniu1274x595x619 mm1140x512x555 mm1279x600x610 mm1298×606,6×662 mm
Waga hulajnogi~26,3 kg~18,1 kg~27,3 kg29,7 kg

Ceny nowych hulajnóg Xiaomi nie są jeszcze znane.

