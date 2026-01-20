Xiaomi wprowadza na globalny rynek 4 nowe hulajnogi

Xiaomi oficjalnie zaanonsowało na globalnym rynku cztery nowe hulajnogi: Xiaomi Electric Scooter 6, Xiaomi Electric Scooter 6 Lite, Xiaomi Electric Scooter 6 Pro i Xiaomi Electric Scooter 6 Max.

Cztery nowe hulajnogi Xiaomi z rodziny Xiaomi Electric Scooter 6

Podstawowa hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 6 rozpędza się do 25 km/h i pokona wzniesienia o nachyleniu do 18%. Wyposażono ją w 12-calowe opony bezdętkowe oraz hamulec bębnowy przedni i EABS na tyle. Jej maksymalny zasięg to 45 km.

Xiaomi Electric Scooter 6 (źródło: Xiaomi)

Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 6 Lite cechuje się mniejszym zasięgiem, bo tylko 25 km i zdolnością wjechania na wzniesienia o nachyleniu najwyżej 15%. Jej maksymalna prędkość to jednak też 25 km/h. Ponadto wyposażono ją w 10-calowe opony pneumatyczne i taki sam zestaw hamulców (tj. hamulec bębnowy przedni i EABS na tyle).

Xiaomi Electric Scooter 6 Lite (źródło: Xiaomi)

Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 6 Pro również rozpędza się do 25 km/h, ale oferuje już zasięg do 70 km i możliwość wjechania na wzniesienia o nachyleniu do 22%. Otrzymała też 12-calowe opony terenowe oraz przedni hamulec tarczowy i tylny hamulec ręczny.

Xiaomi Electric Scooter 6 Pro (źródło: Xiaomi)

Z kolei hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 6 Max ma wjechać na wzniesienia o nachyleniu nawet 24% i dysponuje hamulcami tarczowymi oraz 12-calowymi oponami bezdętkowymi. Jej maksymalna prędkość i zasięg jest taka sama jak w Xiaomi Electric Scooter 6 Pro, tj. 25 km/h i 70 km. Ponadto jest ona kompatybilna z szybką ładowarką Xiaomi i Apple Find My.

Xiaomi Electric Scooter 6 Max (źródło: Xiaomi)

Xiaomi Electric Scooter 6 vs Xiaomi Electric Scooter 6 Lite vs Xiaomi Electric Scooter 6 Pro vs Xiaomi Electric Scooter 6 Max – porównanie

Xiaomi Electric Scooter 6 Xiaomi Electric Scooter 6 Lite Xiaomi Electric Scooter 6 Pro Xiaomi Electric Scooter 6 Max Wyświetlacz TAK, kolorowy TAK, kolorowy TAK, kolorowy Kolorowy TFT

3 calowy Maksymalna prędkość 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h Tryby jazdy – 6 km/h

– 15 km/h

– 25 km/h – 6 km/h

– 15 km/h

– 25 km/h – 6 km/h

– 15 km/h

– 25 km/h – 6 km/h

– 15 km/h

– 25 km/h Zasięg 45 km 25 km 70 km 70 km Maksymalna moc silnika 800 W 500 W 1000 W 1100 W Hamulce Hamulec bębnowy przedni + EABS tylny Hamulec bębnowy przedni + EABS tylny Przedni hamulec tarczowy i tylny hamulec ręczny Hamulce tarczowe Akumulator 360 Wh

10 Ah 216 Wh

10 Ah 468 Wh

10 Ah 468 Wh

10 Ah Czas ładowania ~8 godzin ~8 godzin ~9 godzin ~9 godzin

lub

2 godziny 45 minut z użyciem Xiaomi Electric Scooter Fast Charger 2 Opony 12-calowe opony bezdętkowe 10-calowe opony pneumatyczne 12-calowe opony terenowe 12-calowe opony bezdętkowe Odporność IPX5 IPX4 IPX5 IPX6 Zakres temperatur pracy -10℃–40℃ -10℃–40℃ -10℃–40℃ -10℃–40℃ Maksymalne wzniesienie 18% 15% 22% 24% Maksymalny udźwig 120 kg 100 kg 120 kg 130 kg Wymiary po rozłożeniu 1274x595x1292 mm 1140x512x1264 mm 1279x600x1277 mm 1298×606,6×1297 mm Wymiary po złożeniu 1274x595x619 mm 1140x512x555 mm 1279x600x610 mm 1298×606,6×662 mm Waga hulajnogi ~26,3 kg ~18,1 kg ~27,3 kg 29,7 kg

Ceny nowych hulajnóg Xiaomi nie są jeszcze znane.