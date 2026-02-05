Kanały Canal+ obejrzysz na znanej platformie streamingowej

Ta wiadomość powinna spodobać się wielu użytkownikom CDA Premium. Otóż otrzymali oni dostęp do wybranych kanałów Canal+.

Kanały Canal+ dostępne w CDA Premium

Platforma CDA Premium to nie tylko seriale i filmy na żądanie, ale też dostęp do wielu kanałów telewizyjnych. Może to być interesujące rozwiązanie dla osób, które nie mają telewizora lub nie chcą podpisywać oddzielnej umowy na telewizję, aby od czasu do czasu obejrzeć ulubiony program.

Wypada jeszcze wspomnieć, że kanały telewizyjne oferowane są w ramach dwóch pakietów. Pakiet Start składa się z subskrypcji CDA Premium oraz 56 kanałów. Jego cena zaczyna się od 23,99 złotych miesięcznie – może wzrosnąć zależnie od wybranej formy płatności. Dla bardziej wymagających widzów stworzono pakiet Podstawowy, który zapewnia CDA Premium oraz 107 kanałów. W tym przypadku cena startuje od 49,99 złotych miesięcznie.

Natomiast teraz, dzięki współpracy CDA Premium i Canal+, użytkownicy zyskali kilka nowych kanałów. Przekłada się to na dostęp do nowych filmów, programów przyrodniczych, transmisji sportowych, programów kulinarnych, treści do dzieci i wiele więcej.

Kanały Canal+ są już dostępne w CDA Premium (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Które kanały Canal+ są dostępne w CDA Premium?

Od 3 lutego 2026 roku użytkownicy CDA Premium, w ramach posiadanych pakietów telewizyjnych (Start i Podstawowy), mogą oglądać wybrane kanały będące częścią Canal+. Należy zaznaczyć, że ogłoszona współpraca rozszerza telewizyjną ofertę CDA na żywo w modelu OTT. Dodatkowo część materiałów emitowanych w tych kanałach znajdziemy także w CDA Premium w usłudze catch up.

Lista kanałów przedstawia się następująco:

Canal+ Sport 5 (pakiet Podstawowy)

Ale kino+ (pakiet Start + pakiet Podstawowy)

MiniMini+ (pakiet Podstawowy)

Planete+ (pakiet Podstawowy)

Teletoon+ (pakiet Podstawowy)

Canal+ Kuchnia (pakiet Podstawowy)

Canal+ Domo (pakiet Podstawowy)

Novelas+ (pakiet Start + pakiet Podstawowy))

Wolfgang Laskowski, rzecznik prasowy CDA, podkreśla, że rozszerzenie oferty telewizyjnej o kanały Canal+ to następny krok w rozwoju usługi OTT. Nowe partnerstwa zapewniają coraz większy katalog treści, zarówno wideo na żądanie, jak i telewizji na żywo. Natomiast współpraca z Canal+ ma wzmocnić pozycję CDA Premium w segmencie streamingowym i – co dość oczywiste – zapewnić widzom dostęp do bogatszej biblioteki treści.