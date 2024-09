Szykuj się na duże zmiany w iOS 18.2. Nowe funkcje i jeszcze więcej AI

Apple nie zwalnia kroku i po prezentacji nowych modeli iPhone 16 i iPhone 16 Plus, przyszedł czas na ogłoszenie zmian, jakie zajdą w iOS 18.2. Nowa aktualizacja zapewni ciekawe funkcje oraz jeszcze więcej AI. Zapewne nie wszystkie funkcje będą dostępne w Unii Europejskiej. Na co mogą liczyć użytkownicy?

Apple w iOS 18.2 stawia na AI

Amerykański gigant technologiczny mocno promuje iOS 18, a marketing nowej wersji systemu opiera m.in. o generatywną, sztuczną inteligencję. Wiele funkcji, które Apple zapowiedziało, nie jest jeszcze dostępnych w wersjach iOS 18.0 i 18.1, ale mają pojawić się jeszcze w tym roku, więc prawdopodobnie w łatce oznaczonej numerkiem „18.2”. Korporacja stawia na AI, a jedną z flagowych rzeczy jest obsługa Chat GPT bezpośrednio w Siri. Jak to ma wyglądać?

Tim Cook zapowiedział, że firma wdroży integrację Apple Intelligence z Chatem GPT, a użytkownicy będą mogli wybrać, czy Siri ma odpowiedzieć poprzez generatywny model AI, czy w „tradycyjny sposób”. Funkcja na razie nie będzie dostępna w Polsce. Okienko kontekstowe prezentuje się tak:

Nowe okienko Siri (źródło: 9to5mac)

Model językowy zintegrowany z systemem Apple to jedna z nowości, jaką ma wnieść iOS 18.2. Firma cały czas rozwija opcję generowania obrazów (coś podobnego do Midjourney) w formie m.in. emotek. Bloomberg twierdzi, że ta opcja również zadebiutuje w iOS 18.2.

Ochrona słuchu i przeprojektowanie innych aplikacji

Apple kilka dni temu ogłosiło, że AirPods Pro 2 będzie miało nową funkcję, która ma chronić słuch. Pasywna redukcja szumu oraz funkcja aparatu słuchowego dostosowującego się do użytkownika to swego rodzaju przełom w słuchawkach dousznych. Zmiany mają być software’owe, wydane wraz z iOS 18.2, więc wygląda na to, że hardware’owo słuchawki są już do tego przygotowane.

Firma zdecydowała się również na przeprojektowanie aplikacji Mail oraz ekranu wyboru przeglądarki. Zacznijmy jednak od pierwszej z tych rzeczy, ponieważ nowy wygląd wprowadza nie tylko zmiany wizualne, ale również funkcjonalne.

Nowy podział kategorii pozwoli jeszcze lepiej zarządzać wiadomościami, jakie otrzymujemy. Sztuczna inteligencja również zawitała do aplikacji Mail, ponieważ system będzie mógł podpowiadać odpowiedzi (opcja dostępna już w wersji beta iOS 18.1), a także edytować ton wiadomości.

Z kolei Unia Europejska zmusiła Apple do wprowadzenia okna wyboru domyślnej przeglądarki – nie ma to już być tylko Safari, a zamiast tego cała lista, na czele z Chrome, Firefox czy też Brave.