Nudzą Cię długie spotkania firmowe? Gemini zrobi Ci z nich notatkę

Każdy z nas ma takie spotkania firmowe, na których mu się nudzi i najchętniej to by go na nich nie było lub ich nie słuchał aż tak uważnie. Wiecie jak jest. Dlatego Google wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom – Gemini będzie mogło sporządzić notatkę z rozmowy na Google Meet.

Gemini zrobi notatkę w Google Meet

Google nie zamierza się poddać i rzuca rękawice OpenAI. Firmy rywalizują pomiędzy sobą w sektorze sztucznej inteligencji, prześcigając się w wymyślaniu nowych funkcji do swoich flagowych produktów – ChatGPT oraz Gemini. To pierwsze ma coraz większe halucynacje, a drugie z kolei może i generuje gorsze jakościowo odpowiedzi w zagadnieniach związanych z pracą, marketingiem czy biznesem, ale dzięki funkcjom Gems jest lepsze do codziennego użytkowania.

Teraz Google zdecydowało się na opracowanie kolejnej funkcji. Jeżeli też tak macie, że niektóre spotkania firmowe Was niezwykle nudzą, to zapewne się ucieszycie. Sztuczna inteligencja firmy z Mountain View będzie wkrótce mogła robić notatki ze spotkań. Testowo jest ona już dostępna w internetowej wersji Google Meet, ale coraz więcej spotkań jest przeprowadzonych przez smartfony, więc amerykański gigant technologiczny postanowił opracować również taką funkcję dla aplikacji mobilnej.

Kiedy podsumowanie Gemini będzie dostępne w Google Meet?

Funkcja Google ma trafić na smartfony w bliżej nieokreślonej przyszłości. Nawet desktopowa wersja Google Meet nie oferuje tego jeszcze wszystkim, więc zapewne przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka tygodni lub miesięcy, zanim zostanie to wdrożone. Portal androidauthority podczas przeglądania aplikacji Gmail na Androida (wersja 2024.09.08.673958928.Release) natknął się na kod, który sugeruje, że Google pracuje nad tą funkcją.

Mobilna wersja ma więc pozwolić nie tylko na automatyczne podsumowanie spotkania, ale również na integrację z Kalendarzem Google, Dyskiem Google, a także śledzenie postępów z robienia notatek w czasie rzeczywistym. To, co jednak może martwić Polaków, to fakt, że na początku wsparcie będzie tylko dla języka angielskiego.

Funkcja zamiany mowy na tekst jeszcze szwankuje, a hałas w tle jej nie ułatwia, więc takie notatki mogą być obarczone sporym marginesem błędu, literówkami czy nawet źle zapisanymi słowami. Jeżeli chcecie już skorzystać z notatek od Gemini, możecie to zrobić w wersji desktopowej, o ile jesteście klientami Google Workspace i macie pakiet Gemini Enterprise, Education Premium lub AI Meetings & Messaging.