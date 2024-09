Wiele aplikacji na jednym ekranie? Google testuje nowy wygląd Androida na tabletach

Google postanowiło wreszcie przetestować nowy wygląd okienek aplikacji na tabletach z systemem operacyjnym Android. Chcielibyście móc dowolnie zmieniać rozmiar i układ otwartych okienek? Wkrótce będzie to możliwe!

Google testuje nową funkcję dla tabletów

Google nie ustaje w wysiłkach, aby ulepszać kolejne wersje Androida dla tabletów. Kilka dni temu poprawili Google Keep, które pozwalało na podzielenie notatnika na dwie kolumny, ale miało problem z dostosowaniem ich szerokości. Teraz Gigant z Mountain View testuje nową funkcję, która ma pozwolić na dostosowanie ekranu do własnych preferencji. Funkcja roboczo nazywa się „desktopowe okienka” i można jej używać w wersji deweloperskiej, ale tylko w przypadku aplikacji, które obsługują taką wersję.

Do teraz wyglądało to tak, że każdorazowo aplikacja na tabletach z Androidem odpalała się na pełnym ekranie. Standardowa rzecz, która istniała od zawsze. Idąc z duchem czasu i w dobie multitaskingu przydałoby się jednak móc podzielić ekran tak, jak się chce. W jednym rogu okienko z rozmową, na połowie ekranu notatki, a na drugiej połowie komunikator lub przeglądarka. Brzmi świetnie, prawda?

Grafika pokazująca nową funkcję w Tabletach (źródło: Google | theverge.com)

Zmieniaj rozmiar i rozmieszczenie

Dzięki tej nowej funkcji na tabletach z systemem Android będziesz mógł zmienić rozmiar oraz rozmieszczenie okienek aplikacji. Nie wiadomo czy od razu będzie działać to dla każdego programu. Google cały czas testuje to rozwiązanie. Gdy już zostanie udostępnione wszystkim, będzie można je włączyć naciskając i przytrzymując uchwyt okna u góry ekranu aplikacji.

Z kolei jeżeli korzystasz z podłączonej do tabletu klawiatury, będziesz mógł również użyć skrótu meta (Windows + Ctrl + Down). Wtedy aktywuje się tryb pulpitu i można będzie przejść do ustawiania aplikacji. Na wstępie wersja deweloperska została udostępniona właścicielom tabletów Pixel (wersja systemu Android 15 QPR1 Beta 2).

Dopiero co wyszło, że Google pracuje również nad przygotowaniem aplikacji mobilnej Google Meet do funkcji tworzenia notatek ze spotkań przez Gemini. Kto wie, być może gigant z Mountain View szykuje to również dla tabletów? W połączeniu z dostosowywaniem rozmiarów i pozycji aplikacji, będzie to świetna opcja.