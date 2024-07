Etykiety o AI na Facebooku i Instagramie zmienią się. Dlaczego?

Meta zaktualizowała swój wpis o etykietach służących oznaczaniu treści tworzonych przy wsparciu sztucznej inteligencji, które pojawiały się m.in. na Facebooku i Instagramie. Jak będzie wyglądał nowy tag i dlaczego gigant wprowadza te zmiany?

Nowe etykiety w popularnych mediach społecznościowych

Sztuczna inteligencja daje nam mnóstwo możliwości, a giganci pozwalają nie tylko generować zdjęcia i filmy, ale także udostępniać je m.in. w mediach społecznościowych. To jednak niesie za sobą wiele obaw, w tym ułatwienie tworzenia deepfake’ów i wprowadzanie w błąd obserwujących.

Jednym z przedsiębiorstw, które zaangażowało się w technologie oparte o AI, jest Meta – właściciel Facebooka, Instagrama czy Threads. W Europie jeszcze długo możemy nie zyskać dostępu do opracowanych przez tę markę funkcji. To jednak nie jest przeszkodą dla publikowania treści powstałych przy użyciu innych narzędzi. Firma już 5 kwietnia 2024 roku ogłosiła, że udostępniane treści, które powstały przy użyciu sztucznej inteligencji, muszą być odpowiednio oznaczane za pomocą etykiet Utworzono przy użyciu sztucznej inteligencji (ang. Made with AI), które wyświetlają się już m.in. w aplikacji Instagrama. Teraz gigant ma zamiar zmienić ten sposób identyfikacji.

Treści, w których swój udział brała sztuczna inteligencja, zostaną oznaczone hasłem AI Info. W taki tag będzie można kliknąć, aby użytkownicy mogli zapoznać się ze szczegółami na temat AI. Meta twierdzi, że poprzednia wersja identyfikatora nie była wystarczająco przejrzysta: nie zawsze była zgodna z oczekiwaniami ludzi i nie zawsze zapewniała wystarczający kontekst. Wygląda na to, że firma zareagowała po fali krytyki ze strony użytkowników.

Facebook i Instagram w ogniu krytyki

Jak wiemy – nic nie dzieje się bez przyczyny. Okazuje się, że zmiana sposobu etykietowania na Facebooku, Instagramie i Threads była koniecznością przez liczne skargi użytkowników mediów społecznościowych Mety. Już w czerwcu portal TechCrunch wspominał, że identyfikatory wywołały niemałe oburzenie, również wśród zawodowych fotografów. Informacje o AI pozwolą na oznaczanie treści nie tylko w pełni wygenerowanych, ale także zmodyfikowanych za pomocą tej technologii.

Jednym z przykładów takiego błędnego oznaczenia było zdjęcie drużyny Kolkata Knight Riders. W tym przypadku etykieta nadal jest widoczna – adnotację można znaleźć nad zdjęciem z turnieju Indian Premier League Cricket, choć wyświetla się ona wyłącznie w aplikacji.

Post Kolkata Knight Riders (źródło: screen Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Z podobną sytuacją spotkał się Pete Souza – były fotograf Białego Domu. Jego własne zdjęcie rzekomo także powstało przy wsparciu AI. Oznaczono je mylącą etykietą Utworzono przy użyciu sztucznej inteligencji. Według Souza powodem takiego tagu było użycie w Adobe funkcji spłaszczenia (ang. Flatten Image), odpowiadającej za scalenie widocznych warstw oraz narzędzia do przycinania.