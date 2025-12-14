Nowe ceny Amazon Prime. Będzie drożej

Za Amazon Prime trzeba będzie zapłacić więcej. Procentowy wzrost jest wysoki, ale nadal możemy mówić o atrakcyjnej ofercie.

Obecna oferta na Amazon Prime brzmi świetnie

Za 10,99 złotych miesięcznie lub 49 złotych rocznie otrzymujemy dostęp do serialowej i filmowej biblioteki Amazon Prime Video, możliwość grania w chmurze w ramach usługi Amazon Luna oraz korzyści podczas zakupów w sklepie Amazon. Trzeba przyznać, że jest tego całkiem sporo.

Co więcej, nawet jakby podane ceny dotyczyły wyłącznie dostępu do platformy VOD, to wciąż moglibyśmy mówić o bardzo dobrej ofercie. Szczególnie na tle konkurencji. Jasne, niektóre platformy mają bogatszą listę tytułów, ale Amazon Prime Video nie wypada źle. Do tego dochodzi wiele autorskich, naprawdę udanych produkcji – The Grand Tour, Człowiek z Wysokiego Zamku, Niezwyciężony czy The Boys.

Od siebie dodam, że Amazon Prime Video to jedyna platforma VOD, którą mam stale wykupioną. Przede wszystkim jest to zasługa właśnie niskiej ceny. Natomiast w przypadku Netflixa, Disney+ czy HBO Max płacę maksymalnie przez kilka miesięcy, nadrabiam zaległości i rezygnuję z subskrypcji.

Nowe ceny za Amazon Prime w Polsce

Jak wynika z wpisu umieszczonego na Pepper.pl, a także z informacji na stronie pomocy Amazon Prime, planowana jest podwyżka. Nowe ceny zostały ustalone na 15,50 złotych miesięcznie lub 69 złotych rocznie. Oznacza to skok ceny o około 40%, czyli z jednej strony sporo, ale z drugiej opłaty za Amazon Prime nadal można uznać za przyjemne.

źródło: Amazon

Firma na stronie wspomina tylko, że podane kwoty będą pobierane z konta użytkownika, gdy subskrypcja zostanie odnowiona lub po zakończeniu okresu próbnego. Może to sugerować, że przynajmniej początkowo wyższe ceny obejmą nowych i powracających użytkowników, aczkolwiek ten scenariusz nie jest w 100% pewny.

Należy zwrócić uwagę, że nadal na stronie Amazon Prime niektórzy nowi użytkownicy podczas zakładania konta widzą starą cenę. Niewykluczone, że nowa cena jest wprowadzana powoli lub jeszcze nie obowiązuje.

Co natomiast z osobami, które już opłacają subskrypcję? Moje członkostwo odnowi się dopiero w marcu 2026 roku, ale według aktualnej informacji na stronie Amazon Prime mam podobno zapłacić 49 złotych, czyli bez zmian. Inne osoby w komentarzach na Pepper.pl zwracają uwagę, że u nich także widnieje dotychczasowa, niższa cena.

Możemy być niemal pewni, że podwyżki się zbliżają. Trudno jednak teraz wskazać, jak dokładnie będzie wyglądać kwestia ich wprowadzenia. Wypada jeszcze dodać, że niedawno mogliśmy usłyszeć o wyższej cenie Disney+.