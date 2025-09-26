Premiera konsol powstałych we współpracy Xboxa z Asusem jest coraz bliżej. Właśnie poznaliśmy datę debiutu i polskie ceny urządzeń.
Specyfikacja serii ROG Xbox Ally
Jeżeli obserwujecie rynek przenośnych konsol z Windowsem, to wiecie, że Lenovo Legion Go 2 to nie jedyna duża premiera tej jesieni. Oprócz kosmicznie wycenionego handheldu „legionistów”, na początku czerwca Microsoft odsłonił karty związane ze swoimi konsolami Xbox Ally. Nie są to jednak autorskie konstrukcje giganta, a sprzęty opracowane z pomocą Asusa, który jest już na rynku ładnych parę lat.
Odkładając kwestie wizualne na bok, skupmy się ponownie na różnicach pomiędzy ROG Xbox Ally, a jego mocniejszym bratem, Xbox Ally X:
|ROG Xbox Ally X
|ROG Xbox Ally
|Wyświetlacz
|LCD IPS, 7 cali, Full HD, częstotliwość odświeżania do 120 Hz, FreeSync Premium, jasność 500 nitów
|LCD IPS, 7 cali, Full HD, częstotliwość odświeżania do 120 Hz, FreeSync Premium, jasność 500 nitów
|Procesor
|AMD Ryzen AI Z2 Extreme
|AMD Ryzen Z2 A
|RAM
|24 GB LPDDR5X, 8000 Mt/s
|16 GB LPDDR5X, 6400 Mt/s
|Pamięć wbudowana
|SSD 1 TB M.2, typ 2280
|SSD 1 TB M.2, typ 2280
|Akumulator
|80 Wh
|60 Wh
|Sieć i komunikacja
|Wi-Fi 6E (2 x 2), Bluetooth 5.4
|Wi-Fi 6E (2 x 2), Bluetooth 5.4
|Dostępne gniazda
|1x USB 4 Typu-C ze wsparciem Display Port 2.1/ PD 3.0/ Thunderbolt 4,
1x USB 3.2 Typ-C,
1x wejście na karty micro SD,
1x gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
|2x USB 3.2 Typ-C ze wsparciem Display Port 2.1/ PD 3.0,
1x wejście na karty micro SD,
1x gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
|Wymiary
|290,8×121,5×50,7 mm
|290,8×121,5×50,7 mm
|Waga
|670 gramów
|715 gramów
Polska cena konsoli ROG Xbox Ally X i ROG Xbox Ally nie zwali Was z nóg
Na szczęście w tym przypadku nie trzeba będzie wyskakiwać z ostatnich banknotów w portfelu, aby stać się posiadaczem nowej konsoli z chipsetem AMD Ryzen Z2. W przedsprzedaży, która właśnie ruszyła, cena za ROG Xbox Ally wynosi 2599 złotych, natomiast za ROG Xbox Ally X – 3799 złotych. Zamówienia zrealizowane poprzez Asus eShop mogą liczyć na promocyjny zakup rozszerzonej gwarancji Asus Premium Care+ na dwa lata za złotówkę.
ROG Xbox Ally
ROG Xbox Ally X
Jeżeli jednak w tej chwili nie macie żadnej z wymienionej wyżej kwoty przy sobie, możecie poczekać na globalną premierę handheldów, zaplanowaną na 16 października 2025 roku.