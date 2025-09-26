rog xbox ally
Wyczekiwana konsola w końcu dostępna. Nie musisz sprzedawać nerki

Bartosz Kaja·
Premiera konsol powstałych we współpracy Xboxa z Asusem jest coraz bliżej. Właśnie poznaliśmy datę debiutu i polskie ceny urządzeń.

Specyfikacja serii ROG Xbox Ally

Jeżeli obserwujecie rynek przenośnych konsol z Windowsem, to wiecie, że Lenovo Legion Go 2 to nie jedyna duża premiera tej jesieni. Oprócz kosmicznie wycenionego handheldu „legionistów”, na początku czerwca Microsoft odsłonił karty związane ze swoimi konsolami Xbox Ally. Nie są to jednak autorskie konstrukcje giganta, a sprzęty opracowane z pomocą Asusa, który jest już na rynku ładnych parę lat.

konsola rog xbox ally seria
Seria ROG Xbox Ally (Źródło: Asus)

Odkładając kwestie wizualne na bok, skupmy się ponownie na różnicach pomiędzy ROG Xbox Ally, a jego mocniejszym bratem, Xbox Ally X:

ROG Xbox Ally XROG Xbox Ally
WyświetlaczLCD IPS, 7 cali, Full HD, częstotliwość odświeżania do 120 Hz, FreeSync Premium, jasność 500 nitówLCD IPS, 7 cali, Full HD, częstotliwość odświeżania do 120 Hz, FreeSync Premium, jasność 500 nitów
ProcesorAMD Ryzen AI Z2 ExtremeAMD Ryzen Z2 A
RAM24 GB LPDDR5X, 8000 Mt/s16 GB LPDDR5X, 6400 Mt/s
Pamięć wbudowanaSSD 1 TB M.2, typ 2280SSD 1 TB M.2, typ 2280
Akumulator80 Wh60 Wh
Sieć i komunikacjaWi-Fi 6E (2 x 2), Bluetooth 5.4Wi-Fi 6E (2 x 2), Bluetooth 5.4
Dostępne gniazda 1x USB 4 Typu-C ze wsparciem Display Port 2.1/ PD 3.0/ Thunderbolt 4,
1x USB 3.2 Typ-C,
1x wejście na karty micro SD,
1x gniazdo słuchawkowe 3,5 mm		2x USB 3.2 Typ-C ze wsparciem Display Port 2.1/ PD 3.0,
1x wejście na karty micro SD,
1x gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
Wymiary290,8×121,5×50,7 mm290,8×121,5×50,7 mm
Waga670 gramów715 gramów
Opracowano na podstawie: Xbox

Polska cena konsoli ROG Xbox Ally X i ROG Xbox Ally nie zwali Was z nóg

Na szczęście w tym przypadku nie trzeba będzie wyskakiwać z ostatnich banknotów w portfelu, aby stać się posiadaczem nowej konsoli z chipsetem AMD Ryzen Z2. W przedsprzedaży, która właśnie ruszyła, cena za ROG Xbox Ally wynosi 2599 złotych, natomiast za ROG Xbox Ally X – 3799 złotych. Zamówienia zrealizowane poprzez Asus eShop mogą liczyć na promocyjny zakup rozszerzonej gwarancji Asus Premium Care+ na dwa lata za złotówkę.

Jeżeli jednak w tej chwili nie macie żadnej z wymienionej wyżej kwoty przy sobie, możecie poczekać na globalną premierę handheldów, zaplanowaną na 16 października 2025 roku.

