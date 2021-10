ASUS pracuje ramię w ramię z Noctua. Światło dzienne ujrzała karta graficzna Asus GeForce RTX 3070 Noctua

ASUS jest jednym z najbardziej znanych producentów sprzętu, w tym kart graficznych. Firma ma w swojej ofercie niereferencyjne modele zarówno układów AMD Radeon, jak i NVIDIA GeForce w wielu wydaniach – Dual, TUF oraz ROG Strix. W sieci pojawiły się grafiki bardzo ciekawej konstrukcji, stworzonej razem z jednym z topowych producentów chłodzeń – Noctuą. Szykuje się najlepiej chłodzona karta graficzna?

Karta graficzna ASUS GeForce RTX 3070 Noctua to dość nieoczekiwane połączenie

W świecie sprzętu komputerowego współpraca różnych, czasami niezwiązanych ze sobą firm, to zupełny standard. Mimo to najbardziej oczekiwane przez użytkowników partnerstwa zdarzają się bardzo, ale to naprawdę bardzo rzadko. Przykładowo ASUS wydał modele GeForce RTX 3070, 3080 oraz 3090 stworzone wraz z EK, czyli firmą zajmującą się produkcją sprzętu i akcesoriów do personalizowanych systemów chłodzeń wodnych komponentów komputerowych.

ASUS GeForce RTX 3070 Noctua (źródło: Videocardz)

Kolejnym, ciekawym owocem prac współpracy dwóch firm, będzie ASUS GeForce RTX 3070 z systemem chłodzenia austriackiego producenta Noctua. Zdjęcia karty graficznej pojawiły się na wietnamskim profilu ASUS ROG na Facebooku – i chociaż post został już usunięty, to udostępnione przez Tajwańczyków grafiki udało się zawczasu przechwycić i rozpowszechnić.

Rendery układu zdradzają nam wiele informacji. Przede wszystkim GPU ma na pokładzie masywną, 4-slotową konstrukcję autorskiego chłodzenia austriackiego producenta. Karta graficzna Asus GeForce RTX 3070 Noctua została wyposażona w dwa wentylatory NF-A12x25. Chłodzenie pozostaje w typowej, brązowo-kremowej kolorystyce, nawiązującej do marki. Na karcie widoczne są też loga producentów – Noctua po prawej stronie i ASUSA po lewej.

Pod plastikową obudową jest masywny radiator z kilkoma ciepłowodami. Co więcej, karta została wyposażona w backplate – najpewniej jest on metalowy, aby mógł oddawać ciepło do otoczenia. Jeżeli zaś chodzi o kwestię portów, to producent wyposażył konstrukcję w pięć złącz, w tym trzy wejścia DisplayPort oraz dwa HDMI. Karta, pomimo wydajnego systemu chłodzenia, wymaga tylko jednego złącza 8 pin.

Co ciekawe, pojawiła się też informacja o cenie – Asus GeForce RTX 3070 Noctua ma kosztować 26 mln dongów wietnamskich, co jest równowartością ~4530 złotych. Jest to cena odbiegająca od cen w polskich sklepach, jednak dostępność w Azji może być po prostu lepsza. Niestety, nie mamy informacji, czy karta trafi do sprzedaży również na innych rynkach.