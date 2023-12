Jest nowa promocja na smartwatche i tablety Samsunga

Super promocje na Black Friday 2023 już się zakończyły (kupiliście coś??), ale Samsung przygotował kolejną ofertę, tym razem skierowaną do osób, które chciałyby kupić nowy smartwatch z serii Galaxy Watch 6 lub tablet z linii Galaxy Tab S9 FE.

Nowa promocja na smartwatche i tablety Samsunga

Producent z Korei Południowej kusi różnego rodzaju promocjami, ale dość rzadko decyduje się na obniżkę ceny swoich urządzeń. Tym razem nie możecie na to liczyć, lecz wcale nie oznacza to, że nie macie okazji zyskać – inaczej byśmy nie informowali Was o niniejszej akcji, która potrwa jeszcze tylko do najbliższej niedzieli, tj. 3 grudnia 2023 roku.

Jakie są zasady tej promocji? Przede wszystkim objętą nią smartwatche Galaxy Watch 6 i Galaxy Watch 6 Classic oraz tablety Galaxy Tab S9 FE i Galaxy Tab S9 FE+. Aby z niej skorzystać, trzeba je kupić w oficjalnym sklepie Samsunga – w regulaminie, który znajdziecie niżej, nie są uwzględnieni partnerzy handlowi producenta z Korei Południowej.

Ile można zyskać dzięki nowej promocji Samsunga?

Promocja obejmuje ww. smartwatche i tablety, kupione w oficjalnym sklepie producenta pod adresem samsung.com/pl w okresie od 27 listopada do 3 grudnia 2023 roku (liczy się data złożenia zamówienia). W jej ramach, jeżeli oddacie nieużywany sprzęt, dostaniecie zniżkę na nowy zegarek bądź tablet, oprócz oczywiście kwoty za oddane urządzenie.

Co ważne, aby zyskać zniżkę, trzeba zadeklarować skorzystanie z Programu Odkup i wstępnie wycenić oddawany sprzęt – tylko w takim przypadku otrzymacie natychmiastową, dodatkową zniżkę na Galaxy Watch 6, Galaxy Watch 6 Classic, Galaxy Tab S9 FE lub Galaxy Tab S9 FE+.

Kwota zniżki zależy od tego, jakie urządzenie wybierzecie – w przypadku Galaxy Watch 6 jest to 300 złotych, a Galaxy Watch 6 Classic 400 złotych. Z kolei na tablety Galaxy Tab S9 FE i Galaxy Tab S9 FE+ Samsung da Wam już 500 złotych natychmiastowego rabatu.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Zdaję sobie sprawę, że Program Odkup jest krytykowany przez wiele osób, lecz jest świetną okazją, żeby pozbyć się nieużywanego sprzętu o niskiej wartości – dzięki dodatkowemu rabatowi można de facto sprzedać go drożej niż na portalach z ogłoszeniami.

Regulamin promocji „Promocja Odkup: Samsung Galaxy Watch6, Watch6 Classic, Tab S9 FE i Tab S9 FE+ w sklepie Samsung” (PDF)