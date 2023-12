Nowość: HONOR 90 ze smartwatchem w niższej cenie, tylko w Orange

Ograniczona dostępność urządzeń marki HONOR w Polsce nie sprzyja zwiększaniu ich sprzedaży, ale producent wraz z Orange starają się zachęcić do tego jak najwięcej osób. Wspólnie ogłosili dziś, że do sprzedaży trafił nowy, atrakcyjny zestaw, składający się ze smartfona i smartwatcha.

Smartfon HONOR 90 ze smartwatchem HONOR Watch GS 3 w niższej cenie w Orange

Od dziś w sklepie Orange dostępny jest zestaw, składający się ze smartfona HONOR 90 i smartwatcha HONOR Watch GS 3. Regularna cena tego pierwszego to 2599 złotych, natomiast drugiego 699 złotych. Razem to zatem 3298 złotych, lecz kupując oba urządzenia razem, zapłacicie znacznie mniej.

Orange daje do wyboru trzy opcje. Pierwsza to dobranie do tegoż zestawu abonamentu Plan L – wówczas za oba urządzenia zapłacicie 2341,36 złotych (36 rat po 65,01 złotych + opłata w wysokości 1 złoty na start). Ponadto można zdecydować się na Plan M – w tym przypadku łącznie trzeba będzie zapłacić 2521 złotych (36 rat po 70 złotych + złotówka na start). Ostatni wariant to pakiet z Planem S – tutaj opłata początkowa wynosi 100 złotych i do tego jest 36 rat po 69 złotych (sumarycznie 2584 złotych).

Jak nietrudno policzyć, można zaoszczędzić od 714 do nawet ponad 956 złotych, w zależności od wybranego abonamentu. Jedynym warunkiem jest jednak właśnie podpisanie umowy na Plan S, Plan M lub Plan L – zestaw ww. urządzeń nie jest dostępny bez umowy. Jeśli jesteście zdecydowani, niniejszą ofertę znajdziecie w sklepie Orange.

Jest też drugi zestaw, w jeszcze niższej cenie

HONOR 90 to już drugi smartfon, który można kupić w zestawie ze smartwatchem tej marki. W październiku 2023 roku trafił do sprzedaży w Orange pakiet z zegarkiem Watch GS 3 i smartfonem HONOR 90 Lite. Dziś poinformowano, że jest on dostępny w niższej cenie z abonamentem M – za 1345 złotych (24 raty po 56 złotych + 1 złoty opłaty początkowej), podobnie jak do tej pory w opcji z Planem L.

fot. producenta

Co więcej, ten zestaw można kupić również bez umowy na abonament, za 1848 złotych – płatność zostanie rozłożona na 20 rat po 92,39 złotych każda.