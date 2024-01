Nowa Motorola jest bardzo tania. I to najważniejsze

Chociaż Motorola mocno weszła w segment premium, to nie zapomina o kategoriach, na których skupiała się najbardziej przez długi czas swojej działalności na rynku smartfonów. Dziś do oferty legendarnej marki dołączył nowy, budżetowy model – moto g play 2024. Do jego zakupu klientów najbardziej może skłonić niska cena.

Nowa Motorola moto g play 2024 to dość ubogo wyposażony smartfon, ale nie biednie

Nowa Motka to „typowy” budżetowiec, lecz jej specyfikacja – jak na cenę smartfona – jest przyzwoita. moto g play 2024 oferuje bowiem 6,5-calowy wyświetlacz LCD z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, choć jednocześnie jedynie o rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli. Producent podaje, że maksymalna jasność ekranu (HBM) sięga 500 nitów, a przód urządzenia pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 3. generacji.

Motorola moto g play 2024 (fot. producenta)

Nowa moto g play 2024 otrzymała też procesor Qualcomm Snapdragon 680 oraz 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Obie pamięci można rozszerzyć: operacyjną o 2 GB dzięki funkcji RAM Boost, a wbudowaną za pomocą karty microSD. Smartfon ma również akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą 15 W (w zestawie producent dodaje jednak 10 W zasilacz) i pracuje fabrycznie pod kontrolą systemu Android 13.

Motorola moto g play 2024 odda swoim właścicielom do dyspozycji też dwa aparaty: 50 Mpix (f/1.8) z PDAF na tyle i 8 Mpix (f/2.0) na przodzie, jak również czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Do tego smartfon oferuje głośniki stereo z Dolby Atmos i certyfikat Hi-Res Audio. Niestety, na jego pokładzie zabrakło… NFC.

Całe urządzenie ma wymiary 163,81×74,96×8,29 mm i waży 185 gramów. Producent stworzył tylko jedną wersję kolorystyczną – niebieską Sapphire Blue.

Najważniejsze, że nowa Motorola moto g play 2024 jest bardzo tania

Nowa moto g play 2024 będzie sprzedawana w Stanach Zjednoczonych od 8 lutego 2024 roku za 149,99 dolarów, co jest równowartością ~600 złotych. Smartfon trafi też do Kanady (26 stycznia 2024 roku). Aktualnie nie mamy informacji, czy producent planuje sprzedawać ten model również w innych krajach.