Smartwatch, na który stać każdego. Specyfikacja zaskakuje w tej cenie

Tani smartwatch zwykle ma specyfikację, która bardzo dobrze odzwierciedla jego specyfikację. W tym przypadku, pomimo niskiej ceny, zegarek nie ma aż tak złego wyposażenia. Może Was pozytywnie zaskoczyć.

Tani smartwatch, ale całkiem nieźle wyposażony

Smartwatch Rollme Edge, zawdzięczający swoją nazwę oryginalnej konstrukcji, która nie jest ani okrągła, ani kwadratowa czy prostokątna, wyposażono w wyświetlacz AMOLED, cechujący się przekątną 1,95 cala. Producent nie podaje jego rozdzielczości, ale należy się spodziewać, że nie jest ona wysoka z uwagi na niską cenę.

Rollme Edge (źródło: Rollme)

Oktagonalna obudowa jest – według deklaracji Rollme – odporna na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy odporności IP68. Producent nie informuje jednak, że można z nim pływać, więc lepiej tego nie robić.

Z powodzeniem można natomiast – po połączeniu zegarka ze smartfonem – prowadzić rozmowy głosowe za pośrednictwem smartwatcha. Głosowo da się też skorzystać z pomocy asystenta – zadawać mu pytania i zlecać zadania do wykonania. Łączność odbywa się z wykorzystaniem technologii Bluetooth 5.4.

Naturalnie smartwatch Rollme Edge oferuje również funkcję pomiaru pulsu i saturacji krwi oraz monitorowania snu (wraz z jego analizą), a także „wiele profesjonalnych trybów sportowych” (ponad sto). Może też zasygnalizować użytkownikowi, że za długo siedzi i przypomnieć o konieczności regularnego picia wody.

Rollme Edge (źródło: Rollme)

Smartwatch czerpie energię z akumulatora o pojemności 380 mAh, który według przekazywanych przez producenta informacji ma zapewnić od 7 do 10 dni pracy (czas działania w trybie czuwania sięga zaś 30 dni). Ładowanie do pełna potrwa natomiast 2-3 godziny.

Rollme Edge to naprawdę tani smartwatch

Najnowszy, tani smartwatch marki Rollme jest już dostępny w sprzedaży w bardzo przystępnej cenie, bo wynoszącej 29,99 dolarów, co przy obecnym kursie dolara jest równowartością zaledwie 110 złotych. Jest to zatem jeden z najtańszych zegarków na rynku.

Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: czarna i biała. Smartwatch Rollme Edge można połączyć ze smartfonami z Androidem i iPhone’ami. Dedykowana aplikacja obsługuje język polski.