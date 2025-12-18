Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Ultra na MWC 2024 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)
Aplikacje

Nowa aplikacja na smartfonach Xiaomi. Kontrowersyjna współpraca

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Oprogramowanie
Aplikacje
Nowa aplikacja na smartfonach Xiaomi. Kontrowersyjna współpraca

Na smartfonach Xiaomi będzie instalowana fabrycznie kolejna aplikacja. Decyzja producenta jest kontrowersyjna i jest związana z kwestią, która jest akurat szeroko i głośno komentowana w polskiej przestrzeni publicznej.

Kolejna aplikacja będzie dostępna na smartfonach Xiaomi od razu po wyjęciu telefonu z pudełka

Sei Development Foundation poinformowała na swoim profilu na platformie LinkedIn, że „aplikacja finansowa nowej generacji” będzie fabrycznie zainstalowana na smartfonach Xiaomi. W ten sposób Sei dotrze do ogromnej grupy potencjalnych użytkowników, ponieważ rocznie chiński gigant dostarcza na rynek średnio około 150-160 milionów smartfonów z Androidem.

Sei działa w branży blockchain i kryptowalut. Jej aplikacja, instalowana fabrycznie na smartfonach Xiaomi, sprzedawanych od 2026 roku poza Chinami i Stanami Zjednoczonymi, umożliwi płatności w modelu peer-to-peer, dostęp do zdecentralizowanych aplikacji i eksplorację Web3, a także płatności stablecoinami w sklepach.

W ramach współpracy z chińskim gigantem Sei planuje wdrożyć wsparcie dla płatności stablecoinami w ponad 20000 sklepów Xiaomi, począwszy od Hong Kongu i krajów należących do Unii Europejskiej. Jak zapewniono, proces wdrażania użytkowników nadchodzącej aplikacji będzie przebiegał bezproblemowo za pomocą identyfikatorów Google.

Projekt realizowany jest w ramach nowego Globalnego Programu Innowacji Mobilnych o wartości 5 milionów dolarów, realizowanego przez Sei. Z tych pieniędzy sfinansowany zostanie portfel kryptowalutowy nowej generacji i aplikacja do wyszukiwania kryptowalut.

Decyzja Xiaomi może spotkać się z krytyką klientów w Polsce

Kryptowaluty mają wielu zwolenników – wśród nich znajduje się m.in. Sławomir Mentzen, który posiada pokaźny majątek w kryptowalutach (jak przekazuje Onet – o wartości kilkunastu milionów złotych). Z drugiej strony Jarosław Kaczyński powiedział niedawno, że kryptowaluty powinny zostać zakazane.

W grudniu też prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, regulującą rynek kryptowalut w Polsce, twierdząc, że przygotowane przez koalicyjny rząd przepisy są przesadną regulacją. Ujawnienie współpracy, nawiązanej przez Xiaomi, o której zresztą nie mówi się głośno, może zatem spotkać się z mieszanymi reakcjami wśród klientów w Polsce (którzy najczęściej kupują smartfony z serii Redmi Note).

Oczywiście nikt nie przymusi nikogo do korzystania z fabrycznie zainstalowanej aplikacji, lecz już sam fakt jej dostępności może do tego zachęcić. Tymczasem zdecydowanie brakuje edukacji w tym obszarze (a także ogólnie szeroko pojętych finansów), a inwestować w kryptowaluty zdecydowanie nie powinny osoby, które nie mają o tym pojęcia. Jest to bowiem wyjątkowo niestabilny rynek, na którym można zarówno szybko się wzbogacić, jak i wszystko stracić.

Zobacz również

Obserwuj nas