Czekasz na premierę Nothing Phone (3)? Wiemy już o nim właściwie wszystko

W końcu doczekaliśmy się solidnej dawki informacji na temat nadchodzącego flagowca marki Nothing – Nothing Phone (3). Znamy nie tylko jego najważniejsze parametry techniczne, ale również szczegóły dotyczące oprogramowania, aparatów i – co najważniejsze – także ceny.

Taki będzie Nothing Phone (3)

Jak wynika z najnowszych informacji, Nothing Phone (3) zostanie wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz LTPO OLED o rozdzielczości 1,5K i adaptacyjnej częstotliwości odświeżania – prawdopodobnie do 120 Hz.

Nowością będzie całkowicie przeprojektowany zestaw aparatów. Wszystko wskazuje to, że producent postawi na trzy sensory o rozdzielczości 50 Mpix każdy: główny, ultraszerokokątny oraz peryskopowy teleobiektyw z trzykrotnym zoomem optycznym. Z przodu znajdzie się natomiast aparat do selfie – też 50 Mpix. Warto przypomnieć, że Nothing Phone (2) oferował kamerkę 32 Mpix.

W obudowie znajdziemy też większy akumulator – jego pojemność wzrosła do 5150 mAh. Użytkownicy mogą liczyć na szybkie ładowanie przewodowe o mocy aż 100 W, a także obsługę ładowania bezprzewodowego i zwrotnego. Tu znów porównanie, bo to spory skok względem poprzednika, który miał ogniwo 4700 mAh ładowane z mocą 45 W.

Sercem nowego modelu będzie procesor Snapdragon 8s Gen 4, czyli jednostka z górnej półki, która oferuje bardzo wysoką wydajność i dobrą efektywność energetyczną. Z doniesień opublikowanych przez Gadget Bits wynika, także, że Nothing Phone (3) będzie obsługiwać eSIM i NFC.

Co jeszcze wiemy o nadchodzącym Nothing Phone (3)?

Smartfon ma także oferować nową wersję Glyph Interface. Zamiast klasycznych diod LED, pojawi się system Glyph Matrix. Na razie nie wiadomo, jak dokładnie będzie on działać, ale według zapowiedzi będzie bardziej funkcjonalny i pozwoli na bardziej precyzyjne wyświetlanie powiadomień.

🚨 Exclusive

Nothing Phone (3)



– 6.7" 1.5k OLED LTPO display

– 50mp + 50mp 3x periscope + 50mp UW

– 50mp front

– 5150mAh battery (typ) + 100W charging

– Wireless + reverse wireless charging

– NFC, eSIM

– Nothing OS 3.5 on Android 15

– Snapdragon 8s Gen 4



Launching on July 1st pic.twitter.com/GB3TaeekT6 — Gadget Bits (@gadget_bits) June 21, 2025

Smartfon trafi na rynek z nowym systemem Nothing OS 3.5, który bazuje na Androidzie 15. Wraz z premierą firma wprowadzi też nową politykę aktualizacji – Nothing Phone (3) ma otrzymywać aż pięć lat wsparcia systemowego oraz siedem lat aktualizacji zabezpieczeń.

Choć największe zmiany zaszły „pod maską”, Phone (3) pozostanie wierny swojej estetyce. W obudowie nadal dominuje przezroczysty tył z widocznymi podzespołami. Całość ma być dostępna w dwóch kolorach: czarnym i białym.

Kiedy premiera Nothing Phone (3)?

Nothing Phone (3) zostanie oficjalnie zaprezentowany 1 lipca 2025 roku, a do sprzedaży trafi dwa tygodnie później – 15 lipca. Jak wynika z ostatnich informacji, wariant z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej ma kosztować 799 euro (~3410 złotych), a mocniejsza wersja z 16 GB RAM i 512 GB pamięci – 899 euro (~3850 złotych).

Tego samego dnia zadebiutują również słuchawki Nothing Headphone (1) o dość… kontrowersyjnym designie: