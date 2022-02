Nowość: Nokia oferuje plan ochrony i przedłużoną gwarancję

Potęga Nokii to już niemal zapomniane czasy. W erze smartfonów firma ta nie radzi sobie najlepiej, a samo HMD Global, które zarządza marką, nie do końca ma pomysł na to, jak przywrócić jej dawny blask. Jeśli urządzenia same w sobie nie przekonują do siebie klientów, to może zrobi to dodatkowa gwarancja i plan ochrony – obie te usługi zostały właśnie ogłoszone przez HMD Global.

Nokia z przedłużoną gwarancją

Producent informuje, że posiadacze smartfonów marki Nokia w Stanach Zjednoczonych mają od teraz możliwość dokupienia rozszerzonej gwarancji na swoje urządzenia. Koszt takiej usługi zaczyna się od 10 dolarów, a kończy na maksymalnie 29 dolarach i zapewnia dodatkowe 12 miesięcy gwarancji. Co więcej, pakiet ten obejmuje awarie zarówno mechaniczne, jak i elektryczne.

To jednak nie koniec nowości, jakie ogłosiło HMD Global. Nokia zyskuje również dedykowany plan ochrony, który został podzielony na dwa warianty. Pierwszy obejmuje okres 14 miesięcy, drugi z kolei już 24 miesiące. Koszt rozpoczyna się od 19 dolarów, a kończy na maksymalnie 99 dolarach – wszystko w zależności od modelu objętego dodatkową ochroną.

Co obejmuje ochrona urządzeń Nokia? Na liście znajdują się różne zdarzenia, ale warto wymienić te najbardziej powszechne, których zapewne najczęściej będzie dotyczyć nowy plan – przypadkowe uszkodzenia i zalania. Co ciekawe, plan ochrony zawiera w sobie również przedłużoną gwarancję.

Zarówno przedłużona gwarancja, jak i plan ochrony dostępne są tylko dla nowych i w pełni sprawnych urządzeń. Dodatkową gwarancję należy aktywować nie później niż 90 dni od zakupu, a plan ochrony nie później niż 30 dni od zakupu. Jak informuje producent, wszelkie naprawy realizowane będą przez zewnętrzną firmę, z którą to właściwie użytkownik związuje się umową – Nokia pozostaje tutaj pośrednikiem i w zasadzie wyłącznie producentem ubezpieczanego sprzętu.

Niestety, na chwilę obecną nie wiemy, czy opisywane powyżej usługi będą dostępne poza Stanami Zjednoczonymi – niewykluczone jednak, że gdy spotkają się z dużym zainteresowaniem w USA, zaczną być sprzedawane również w Europie.