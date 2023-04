GRID Legends w PS Plus na maj!

Poznaliśmy wreszcie gry, które dołączą do abonamentu PS Plus w maju. PlayStation tym razem zdecydowało się na trzy tytuły. Jednym z nich jest znane GRID Legends. W co jeszcze będą mogli zagrać abonenci?

GRID Legends w PS Plus

Po tym, jak w poprzednich miesiącach w ramach abonamentu PS Plus mogliśmy odebrać m.in. Battlefield 2042, Destiny 2 Beyond Light czy też Sackboya, teraz gracze także liczyli na coś równie mocnego. Tak się jednak nie stało, ponieważ tytuły, które PlayStation nam rozda w maju, nie są z najwyższej półki. Daleko im do AAA, ale nie są to także nudne produkcje. Wręcz przeciwnie, w takim GRID Legends gracze powinni się świetnie bawić.

Grafika promująca PS Plus w maju (źródło: PlayStation)

Legends to kolejna część cyklu wyścigowego studia Codemasters, która zdobyła serca wielu fanów tego rodzaju gier. Możemy tutaj bawić się zarówno na sportowych torach, jak i śmigać po ulicach miast. Twórcy oddali w nasze ręce ponad 100 różnych maszyn, więc zdecydowanie jest co robić!

Nie tylko GRID Legends w PS Plus

Dzięki uprzejmości PlayStation będziemy mogli zagrać także w dwa inne tytuły. Mowa tutaj o Chivalry 2 i Descenders. Pierwsza z tych produkcji to wieloosobowa gra z gatunku slasher, osadzona w średniowiecznych klimatach. Jako gracz doświadczysz tutaj nie tylko brzęku stali, ale też spadających strzał, oblężeń zamków oraz twierdz. Z całą pewnością jest co robić i nie będziesz się nudził!

Warto także przetestować Descenders, czyli grę o downhillu. To odmiana ekstremalnego kolarstwa górskiego, a my jako gracz możemy właśnie ścigać się na rowerze. Produkcja może nie jest najładniejsza graficznie, ale fanom tego sportu nie powinno to przeszkadzać. W końcu sam gameplay i klimat stoją na wysokim poziomie.

PS Plus na maj na pewno nie oferuje aż tak popularnych gier, jak w poprzednich miesiącach, ale zdecydowanie są to tytuły, które warto sprawdzić. Każdy z nich powinien zapewnić nam z kilkanaście godzin dobrej zabawy!