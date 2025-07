Produkcja pierwszej generacji GameBoya (dzisiaj opisywanego jako Classic) zakończyła się 22 lata temu, więc siłą rzeczy 99% możliwych do kupienia egzemplarzy to sprzęty używane. Możecie jednak kupić w rozsądnej cenie kultowy handheld Nintendo w stanie nierozpakowanym.

GameBoy to legenda, choć nie każdy się z tym zgodzi

Jaka była najważniejsza konsola w historii Nintendo? Gdyby skupić się na opcjach przenośnych, można by nieskończenie długo spierać się, czy rację ma „obóz DS”, czy może „grupa Game Boya”. O ile sprzęt z dwoma ekranami pokazał tę bardziej eksperymentalną stronę Japończyków, o tyle konsola zaprojektowana przez zespół, któremu przewodził Gunpei Yokoi, wyznaczyła w 1989 roku kierunek, jakiego firma trzyma się do dziś.

Gdybyście chcieli wypróbować kultowe gry z pierwszego Game Boya, wiele z nich znajdziecie w abonamencie Nintendo Switch Online. Druga opcja to zakup używanego urządzenia – obecnie da się kupić handheld w znośnym stanie za ok. 300 złotych bez gier. Jeżeli jednak chcielibyście napawać się wyłącznie sylwetką Classica, bez martwienia się o elektronikę, to Lego przygotowało coś dla Was.

Lego Game Boy w przedsprzedaży. Jaka jest cena?

O wspólnych planach Nintendo i duńskiego producenta klocków informowaliśmy Was na początku 2025 roku. Wtedy jednak wiedzieliśmy tylko tyle, że będzie to przenośna konsola i wiele znaków wskazywało na Game Boya. Wraz z uruchomioną przedsprzedażą poznaliśmy resztę szczegółów.

Zestaw numer 72046 będzie składa się z 421 elementów. W porównaniu z Lego Nintendo Entertainment System (2646 elementów), jest to dość skromna liczba, ale umówmy się, że i bryła Game Boya do skomplikowanych nie należy. Replika handhelda została opracowana w skali 1:1, a w zestawie – oprócz dedykowanej podstawki – znajdują się także „kartridże” z The Legend of Zelda: Link’s Awakening i Super Mario Land.

Aby dodać nieco realizmu konstrukcji, w pudełku dodawane są również trzy ekrany – z ekranem startowym i po jednym dla ww. gier – które można wsunąć w miejsce wyświetlacza.

Lego Game Boy (Źródło: Lego)

Zestaw wyceniono na 269,99 złotych, a przedsprzedaż już ruszyła. Lego Game Boy pojawi się na rynku 1 października 2025 roku. Biorąc pod uwagę moją obecną sytuację, serce gracza chciałoby już kupić Switcha 2, a portfel podpowiada, że mogę sobie co najwyżej pozwolić na Game Boya z klocków. 😅