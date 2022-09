Niereferencyjne karty GeForce RTX 4090 i RTX 4080 już są

Dziś NVIDIA oficjalnie zaprezentowała karty graficzne GeForce RTX 4000 – w tym najpotężniejszy na świecie układ do gier, czyli RTX 4090 oraz tańsze (chociaż wcale nie takie tanie) modele RTX 4080. Pierwsi producenci niereferencyjnych wersji pokazują już światu swoje propozycje – co mają do zaoferowania?

KFA2 GeForce RTX 4090 (4080) Serious Gaming

Nowa karta graficzna GeForce RTX 4090 w wydaniu KFA2 Serious Gaming robi wrażenie, nie tylko ze względu na specyfikację, ale przede wszystkim na wymiary. Te oczywiście mają bezpośredni związek z potężnym systemem chłodzenia, jaki potrzebuje procesor graficzny, wyposażony w 16384 rdzeni CUDA.

Karta ma na pokładzie solidny, 18+4-fazowy system zasilania z całkowicie nowym złączem PCIe Gen 5, które obsługuje do 600 W mocy przy pomocy pojedynczego kabla. Przyda się tutaj więcej mocy, bo zegar GPU w trybie boost karty osiąga do 2850 MHz, a to wszystko dzięki efektywnemu systemowi chłodzenia z ośmioma rurkami cieplnymi (4 x 6 mm + 4 x 8 mm) z dodatkową komorą parową i trzema wentylatorami WINGS 2.0 o średnicy 102 mm.

W zestawie, poza samą kartą graficzną, znajduje się adapter PCIe 16-pin do 4 x PCie 8-pin dla tych, którzy nie posiadają odpowiedniego zasilacza. W pudełku nie zabraknie także wspornika dla karty Dark Obelisk ARGB.

źródło: KFA2

KFA2 GeForce RTX 4080 16 GB Serious Gaming otrzymał 3,5-slotowy system chłodzenia, a sekcję zasilania ograniczono do 16+3 fazowej jednostki.

Natomiast GeForce RTX 4080 12 GB Serious Gaming, z uwagi na mniej wydajny procesor graficzny, otrzymał inny system chłodzenia – także 3-wentylatorowy, jednak dwie jednostki mają średnicę 92 mm, a środkowa 102 mm. W związku z tym system chłodzenia zajmuje „tylko” 3 sloty. Sekcja zasilania w modelu 12 GB ma 11+2 fazy, co wciąż wystarczy do podkręcenia układu.

GIGABYTE (AORUS) również świeci swoimi kartami

Oczywiście GIGABYTE nie zabrakło wśród producentów kart GeForce RTX 4000. Na oficjalnej stronie producenta dowiadujemy się, że na rynek trafią trzy niereferencyjne wersje. Najpotężniejszą (i zapewne najdroższą) będzie AORUS GeForce RTX 4090 MASTER, który otrzymał m.in. nowe wentylatory AORUS Bionic shark, generujące nawet do 3 dB mniej hałasu.

Poniżej wentylatorów znajduje się ogromny system chłodzenia, zapewniający nawet 3,6x lepszą wentylację, a na krawędzi karty producent dodał zintegrowany wyświetlacz LCD Edge View, którym można sterować przy pomocy oprogramowania, wybierając, co na nim chcemy wyświetlić. Jak na razie niestety nie mamy więcej informacji na temat zegarów karty, ale z pewnością będą one imponujące – jak w przypadku KFA2 RTX 4090.

źródło: AORUS

Obok topowego AORUSA, na rynek trafią także GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC oraz RTX 4090 WINDFORCE, które będą mnie zaawansowane, ale i tańsze.

Niemniej jednak oczekujemy, że ceny niereferentów mogą być wyższe niż te, sugerowane przez NVIDIĘ, gdzie RTX 4090 ma kosztować 9399 złotych, RTX 4080 16 GB 7049 złotych, a RTX 4080 12 GB – 5299 złotych.