Zniżki w T-Mobile: smartfon o 300 złotych taniej i subskrypcja serwisu wideo za za grosze

T-Mobile ma dla nowych i dotychczasowych klientów zestaw promocji. Niektórzy będą mogli zakupić taniej jeden z najnowszych smartfonów realme, inni załapią się na miesiąc darmowego CDA Premium.

Reklama

realme 9 Pro 5G o 300 złotych taniej w T-Mobile

Poszukując smartfona do 2000 złotych, być może natknęliśmy się na oferty z realme 9 Pro 5G. Urządzenie to wyróżnia się między innymi przyjemnym, 120-hercowym ekranem i możliwością szybkiego ładowania z mocą 33 W. Teraz T-Mobile przygotowało obniżki dla tych, którzy chcieliby go nabyć w abonamencie.

W promocyjnej ofercie w T‑Mobile smartfon można kupić za 1199 złotych, czyli 300 złotych taniej w taryfie „L Nielimitowana” w stosunku do jego regularnej ceny. W taryfach M i S zniżki na ten telefon wynoszą odpowiednio 200 i 100 złotych.

To nie koniec atrakcji, bo zarówno w taryfie „L Nielimitowana”, jak i taryfie „M Nielimitowana” każdy klient otrzyma słuchawki bezprzewodowe realme Buds Q2 z wbudowaną redukcją szumów.

Akcja promocyjna potrwa od 12 do 25 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.

CDA Premium na 30 dni za „piątaka”

Oprócz powyższej promocji, można odebrać od T-Mobile prezent w postaci zniżki na abonament CDA Premium na 30 dni oraz dostęp do 35 kanałów telewizyjnych. Wszystko to za 4,99 złotych. Rabat możliwy będzie do zrealizowania za pośrednictwem aplikacji Mój T-Mobile w dniach 13-19 kwietnia.

Z promocyjnej oferty mogą skorzystać zarówno nowi użytkownicy serwisu CDA, jak i ci, którzy już posiadają tam kontro, ale do tej pory nie aktywowali usługi „CDA Premium”. Z okazji skorzystają zarówno abonamentowi klienci T‑Mobile (T, T DATA, Rodzina), jak i posiadacze oferty na kartę (GO!, Frii) lub MIX (Frii Mix).

Trzeba tylko pamiętać, by przed upływem okresu promocyjnego anulować subskrypcję. W przeciwnym wypadku zostanie pobrana opłata w wysokości 23,99 złotych za miesiąc (lub 27,99 złotych w wypadku metody płatności „Zapłać z T-Mobile”). Dostęp do usługi można dezaktywować w każdym momencie, wysyłając SMS o treści „STOP CDA” na numer 80555 lub klikając w przycisk „Anuluj subskrypcję” w profilu użytkownika tego serwisu.

Więcej informacji znajdziemy w Regulaminie.