Świetna oferta: 300 GB internetu za jedyne 32 złote, ale jest „mały” haczyk

Klienci w Polsce raczej nie mają powodów, aby narzekać na ceny internetu, czy to stacjonarnego, czy mobilnego. Bardzo duża konkurencja zmusiła operatorów do maksymalnego ich obniżenia, co skutkuje tym, że dostęp do sieci nie jest już luksusem. W tej ofercie zapłacicie jednak za to wyjątkowo mało, a dostaniecie w sumie aż 300 GB transferu. Gdzie tkwi haczyk?

W obecnych czasach internet po prostu trzeba mieć, gdyż nie tylko pozwala miło spędzić czas oraz komunikować się z rodziną i znajomymi, nawet jeśli znajdują się oni na drugim końcu świata (gdyby w takim przypadku chcieć korzystać klasycznie z telefonu, rachunek z pewnością przyprawiłby użytkownika o zawrót głowy, jeśli nie od razu zawał), ale również załatwić wiele spraw (na przykład dzięki Profilowi Zaufanemu).

300 GB internetu za 32 złote

Klienci mają do wyboru mnóstwo ofert internetu mobilnego, aczkolwiek najkorzystniejsze mają niewątpliwie operatorzy wirtualni, którzy nie posiadają własnej infrastruktury, tylko wykorzystują zasięg operatora strukturalnego. Jednym z takich jest Next Mobile, który świadczy swoje usługi w oparciu o zasięg Plusa.

Next Mobile ma w swojej ofercie zarówno telefonię komórkową (w cenach od 22 zł do 54,89 zł; we wszystkich nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz od 3,5 GB do 50 GB internetu), a także internet mobilny. W przypadku tego ostatniego pojawił się nowy pakiet, w którym użytkownicy otrzymują aż 300 GB transferu. Jest jednak „mały” haczyk.

Otóż ogólna pula podzielona jest na dwie części: większą o wielkości 200 GB można wykorzystać wyłącznie w godzinach od 1:00 do 8:00, natomiast pozostałe 100 GB przez całą dobę (jeśli ktoś zużyje całe 200 GB w nocy, wówczas będzie mu „schodzić” z tych 100 GB). Next Mobile zastrzega sobie też dwie rzeczy:

Zainteresowani ofertą Next Mobile powinni pamiętać o tych dwóch punktach, ponieważ mogą one znacząco wpłynąć na komfort i koszty korzystania z dostępu do sieci w jej ramach. Operator nie ogranicza jednak używania internetu wyłącznie do Polski – w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie użytkownicy mają do dyspozycji aż 20 GB transferu.

Umowa na tę ofertę zawierana jest na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Opłata aktywacyjna wynosi 12,18 zł. Dla porównania, za podobny pakiet w Premium Mobile trzeba płacić 49,90 zł miesięcznie, a w OTVARTA 44,99 zł co miesiąc (w obu przypadkach za aktywację liczone jest 29 złotych).

Next Mobile – cennik oferty internetowej (PDF)

Źródło: Next Mobile via GSMOnline