Już można zakładać Tymczasowy Profil Zaufany. Nie trzeba wychodzić z domu

Ministerstwo Cyfryzacji szczególnie w ostatnim czasie mocno reklamuje Profil Zaufany, który pozwala załatwić wiele spraw (przede wszystkim) urzędowych bez wychodzenia z domu – wystarczy komputer i dostęp do internetu. Nie wszyscy mają jednak możliwość go założyć w obecnej sytuacji, dlatego powstał Tymczasowy Profil Zaufany. Usługa jest już dostępna dla wszystkich osób, które posiadają numer PESEL.

Profil Zaufany czy Tymczasowy Profil Zaufany?

Ministerstwo Cyfryzacji nakłania wszystkie osoby, które mają możliwość, do założenia „standardowego” Profilu Zaufanego, ponieważ jest on ważny aż trzy lata, a nie tylko trzy miesiące, jak Tymczasowy Profil Zaufany. Ważność tego ostatniego może zostać automatycznie przedłużona, jeśli stan epidemii w Polsce będzie się utrzymywał przez dłuższy czas. Oba natomiast zapewniają takie same możliwości.

Aby założyć Profil Zaufany bez wychodzenia z domu, trzeba być klientem jednego z dziesięciu tzw. dostawców tożsamości (jest to dziewięć banków i platforma Envelo). W przeciwnym wypadku konieczne jest potwierdzenie tożsamości w punkcie potwierdzającym. Na terenie całej Polski jest ich ponad 1500 (są to urzędy gmin, starostwa powiatowe, oddziały ZUS i NFZ oraz poczty), lecz aktualnie dostęp do nich jest w znacznym stopniu ograniczony.

Tymczasowy Profil Zaufany – jak założyć?

W związku z tym postanowiono stworzyć Tymczasowy Profil Zaufany, który można założyć w domu, a następnie potwierdzić swoją tożsamość podczas rozmowy wideo z urzędnikiem. W trakcie składania wniosku na stronie moj.gov.pl należy ustalić nazwę użytkownika i hasło (minimum osiem znaków, w tym jedna duża litera, jedna mała litera oraz jedna cyfra lub jeden znak specjalny), które bezwzględnie trzeba zapamiętać. Konieczne jest też podanie adresu e-mail i numeru telefonu (ten ostatni będzie wykorzystywany do potwierdzania wysłania wniosków do urzędów za pomocą kodów SMS).

W kolejnym kroku należy podać imię (drugie również, jeśli ktoś posiada), nazwisko i numer PESEL, a następnie wybrać termin rozmowy wideo z urzędnikiem. W jej trakcie najpierw poprosi on o potwierdzenie numeru wniosku o Tymczasowy Profil Zaufany (zostanie on wcześniej wysłany na e-mail) oraz podanych w nim danych osobowych, a następnie o pokazanie dowodu osobistego, aby mógł przeczytać i zweryfikować wpisane na nim dane. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości.

Jak widać, w kilku krótkich krokach można założyć Tymczasowy Profil Zaufany i cieszyć się z oferowanych przez niego możliwości. Po zakończeniu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 warto „przejść” na zwykły Profil Zaufany, ponieważ ma on znacznie dłuższą ważność.

Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, aktualnie Profil Zaufany posiada już ponad 6,2 mln osób, a tylko od początku 2020 roku zdecydowało się go założyć blisko 1,6 mln.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!