Światłowód, telewizja i streaming przez 3 miesiące za darmo

Netia ruszyła z nową promocją, oferując niezwykle atrakcyjny pakiet dla nowych klientów. Przez pierwsze trzy miesiące użytkownicy mogą korzystać z pełnego dostępu do internetu światłowodowego, telewizji 4K i serwisu streamingowego Max zupełnie za darmo. Ile będą musieli zapłacić później?

Co zawiera pakiet Netii?

Nowa oferta Netii obejmuje trzy kluczowe usługi: internet światłowodowy, telewizję oraz dostęp do serwisu Max. Najważniejsza informacja jest taka, że promocja dotyczy nowych klientów, a pierwsze 3 miesiące korzystania są kompletnie darmowe. W ramach pakietu klienci mogą cieszyć się internetem o prędkości do 300 Mb/s za jedynie 25 złotych miesięcznie od czwartego miesiąca trwania umowy. Z kolei usługa telewizji obejmuje pakiet S 4K z 82 kanałami, w tym kanały w jakości Ultra HD. To wraz z dostępem do Max od 4 miesiąca umowy kosztuje 80 złotych miesięcznie. Nietrudno więc policzyć, że łączny koszt takiego pakietu to 105 złotych w skali miesiąca.

Częścią nowej oferty jest także Netia Soundbox 4K – dekoder z wbudowanymi czterema głośnikami wspierającymi Dolby Atmos, który ma gwarantować czysty i głęboki dźwięk przestrzenny. Urządzenie obsługuje funkcje głosowe oraz technologię WiFi 6, która umożliwia pełne wykorzystanie potencjału światłowodowego łącza o prędkości nawet do 2 Gb/s. Niestety, sprzęt ten nie jest dodawany w pakiecie za darmo. Soundbox 4K jest dostępny za dodatkową opłatą w wysokości 30 złotych miesięcznie.

Promocji jest więcej

Promocja Netii jest częścią nowej kampanii reklamowej, która potrwa do 6 października 2024 roku. Reklamy będziecie mogli zobaczyć w telewizji, na YouTube, a nawet na autobusach. Jak widać, firmie mocno zależy na przyciągnięciu jak największej liczby nowych klientów. Warto wspomnieć, że nie jest to jedyna promocja tego operatora.

Netia ma także coś dla użytkowników preferujących krótkie umowy. Promocja, dostępna do końca października, obejmuje światłowodowy internet o prędkości nawet do 2 Gb/s w pakiecie z dostępem do serwisów Disney+ i Max na umowę na 9 miesięcy. Co więcej, przez pierwszy miesiąc użytkownicy nie ponoszą żadnych kosztów za internet oraz serwisy VoD, a po 9 miesiącach umowa przechodzi na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Jak zapewnia firma, oferta przynosi oszczędności sięgające do 390 złotych w ciągu 9 miesięcy w porównaniu z regularnymi cenami. Koszt miesięcznego abonamentu za internet w wersji solo wynosi od 55 złotych do 100 złotych w zależności od wybranej prędkości. W pakiecie z Disney+ lub Max cena wzrasta do 80-125 złotych, a z oboma serwisami do 105-150 złotych miesięcznie.