Ten wyjątkowy tablet kupisz o 1000 złotych taniej

nubia Pad 3D to tablet marki ZTE, który oferuje unikalne możliwości wyświetlania obrazu w 3D bez potrzeby używania okularów. Dzięki zaawansowanej technologii oraz wydajnym podzespołom, urządzenie to jest skierowane do wymagających. Jego cena jest jednak dość wysoka – niedługo jednak spadnie aż o 1000 złotych.

nubia Pad 3D oferuje naprawdę sporo

nubia Pad 3D to tablet, który wyróżnia się na tle konkurencji, dzięki zastosowaniu technologii Lightfield, opracowanej przez firmę Leia Inc. Pozwala ona na wyświetlanie treści w 3D bez konieczności używania specjalnych okularów, co jest możliwe dzięki sztucznej inteligencji oraz śledzeniu pozycji twarzy użytkownika. Tablet potrafi konwertować treści 2D na trójwymiarowe. Jest to jednak tylko ciekawy bajer. Przypomnijmy specyfikację tego sprzętu.

Urządzenie wyposażono w 12,4-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Pod maską znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon 888, wspierany przez 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, co zapewnia odpowiednią wydajność dla większości zadań. Trzeba jednak zauważyć, że nie są to już najnowsze podzespoły, ponieważ tablet zadebiutował w marcu 2023 roku.

nubia Pad 3D oferuje cztery głośniki z Dolby Atmos, co gwarantuje wysoką jakość dźwięku. Na pokładzie znajduje się także akumulator o pojemności 9070 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 33 W. Producent wyposażył go również w podwójne aparaty zarówno z przodu, jak i z tyłu.

Już niedługo ten tablet kupisz sporo taniej

Obecnie cena urządzenia wynosi dokładnie 4999 złotych. Trzeba przyznać, że sporo. Dla osób zainteresowanych zakupem nubia Pad 3D, mamy dobrą wiadomość. ZTE ogłosiło promocję, która obniża cenę tabletu o 1000 złotych. Jak informuje gsmonline, od 2 do 4 września 2024 roku tablet będzie dostępny za 3999 złotych w oficjalnym sklepie ZTE.

Promocja z pewnością jest atrakcyjna – w końcu to obniżenie ceny tego urządzenia o 20%. Pozwolę sobie jednak na krótki komentarz i stwierdzę, że nawet po tej obniżce to nadal zbyt drogi (jak na swoje podzespoły) sprzęt. W granicach 4000 złotych znajdziemy przecież np. Samsunga Galaxy Tab S9 FE+, który oferuje m.in. nowszy i wydajniejszy procesor, 256 GB wbudowanej pamięci, więcej RAM i pojemniejszą baterię.