Netflix nie wysyła tych SMS-ów! Nie daj się okraść

Kolejny dzień, kolejni cyberprzestępcy czekają na chwilę naszej nieuwagi. Tym razem wysyłają podejrzane SMS-y, których autorem jest – rzekomo – platforma Netflix. Wiadomości zawierają niebezpieczny link, wyłudzający dane na temat konta w serwisie i, oczywiście, karty płatniczej. Co zrobić, aby nie dać się okraść?

Netflix przedmiotem zainteresowania hakerów

O serwisie VOD pod nazwą Netflix słyszał każdy, pewnie nawet spora część z nas z niego korzysta. Zasada działania jest dość prosta – zakładasz konto, opłacasz abonament i zyskujesz dostęp do bogatej biblioteki filmów, seriali i innych programów. Możesz z niego skorzystać na telewizorach dzięki opcjom smart lub podłączonym przystawkom. Netflix jest też dostępny w przeglądarce internetowej oraz w postaci aplikacji na urządzenia mobilne.

Z uwagi na dużą popularność tej platformy zainteresowali się nią też cyberprzestępcy. Firma CyberRescue poinformowała, że w ostatnim czasie hakerzy wysyłają niebezpieczne, fałszywe wiadomości SMS. W ich treści znajduje się link, prowadzący do podrobionej strony platformy Netflix – jeśli w takiej witrynie wpiszemy nasze dane oraz informacje z karty płatniczej, możemy stracić naprawdę sporo pieniędzy.

Jak wygląda fałszywy SMS?

Niebezpieczna wiadomość SMS oczywiście zawiera nazwę Netflix (choć co do zasady podobne sytuacje mogą dotyczyć też innych serwisów) i nadchodzi z obcego numeru (w tym przypadku jest to: +33 6 84 96 61 61), a jego treść jest rzekomo ostatnim ostrzeżeniem przed zawieszeniem konta.

W pierwszym momencie wielu z nas pomyśli sobie, że wystąpił jakiś problem z pobraniem pieniędzy za abonament z naszego konta. Będziemy chcieli szybko załatwić sprawę, aby nie utracić dostępu do treści. Trzeba jednak zachować zimną krew i wpierw zweryfikować pochodzenie otrzymanej wiadomości.

Przykład fałszywego SMS-a (źródło: CyberRescue)

Jeśli jakakolwiek wiadomość wzbudza w Tobie niepokój i masz wątpliwości co do jej pochodzenia, możesz skontaktować się ze wsparciem dla danej usługi. Przedstawiciel sprawdzi i da Ci znać, czy dany SMS bądź e-mail pochodzi z serwisu. W przypadku Netfliksa można kontaktować się poprzez adres [email protected]. Podejrzane wiadomości można zgłaszać do CyberRescue lub na incydent.cert.pl.

Pamiętajmy – pod żadnym pozorem nie klikajmy w podejrzane linki. Cyberprzestępca chce zdobyć Twój login, hasło, numer karty płatniczej wraz z kodem CVC i datą ważności. To zupełnie wystarczy, aby Cię okraść.

Wpisałeś dane – co dalej zrobić?

Jeśli dotarło do Ciebie, że popełniłeś błąd i na przykład wprowadziłeś dane o karcie płatniczej na fałszywej stronie platformy Netflix, obowiązkowo zastrzeż kartę. Następnie skontaktuj się z bankiem, z którego pochodzi karta, oraz sprawdź czy doszło do płatności, o których nie masz pojęcia.

Koniecznie zmień hasło do Netfliksa. Najlepiej, żeby jego forma była silna – powinno zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne, a do tego być niepowtarzalne, unikalne i nie nawiązywać do konkretnych nazw. Warto też zapoznać się z najbardziej niebezpiecznymi hasłami, by ich nie powielać.

Gdy wykonamy te kroki trzeba zalogować się na platformę i sprawdzić, jakie urządzenia są aktualnie zalogowane na Twoim koncie – jeśli któregoś nie znasz, koniecznie je wyloguj. Warto też zablokować nadawcę wiadomości SMS.