Z internetu w której sieci korzystało się najlepiej w 2023 roku? Są wyniki badań

Wydawało się, że czas podsumowań minął wraz z końcem stycznia, ale okazuje się, że mamy do nadrobienia jeszcze jedno, dotyczące szybkości internetu u poszczególnych operatorów sieci mobilnych – tym razem poparte milionami testów wykonanych przez użytkowników.

Ponad 6 milionów danych pomiarowych

Choć mieliśmy już do tej pory możliwość zapoznania się ze statystykami dotyczącymi średnich szybkości internetu mobilnego, oferowanego przez operatorów w 2023 roku, dane te były mogły być dostarczane przez SpeedTest.pl. Polegały na zapytaniach wysyłanych do serwisu przez użytkowników próbujących sprawdzić jakość swojego łącza. Nieco inne wyniki może dać porównanie przygotowane zbiorczo przez RFBenchmark.

Jak podaje serwis, w 2023 roku udało się zgromadzić 6238016 danych pomiarowych. Ponad 80% z nich dotyczyło technologii 4G. Daje to całkiem dobry wgląd w to, jak poszczególni operatorzy radzili sobie z dostarczaniem internetu mobilnego w różnych rejonach kraju.

Internet 5G w Polsce w 2023 roku

Ponieważ praktycznie do samego końca ubiegłego roku nie udało się uruchomić komercyjnych sieci 5G w Polsce, badania dotyczące szybkości internetu w tym standardzie były obarczone kilkoma brzemionami. Pierwszym było to, że samych testów udało się zrobić niewiele – zaledwie 13,49% z ogółu. Drugie wiązało się z tym, że dotyczyły one wybranych lokalizacji i często dotyczyły sieci Plusa, który jako jedyny mógł odblokować szybsze łącza użytkownikom.

Nie jest więc dziwne, że sumarycznie w 2023 roku to właśnie Plus zyskał miano operatora, który dostarczał najszybszy internet mobilny. Średnia szybkość pobierania danych wyniosła 142,9 Mb/s. Konkurencja praktycznie nie istniała, bo w innych sieciach wartości te sięgały max. 54 Mb/s (zmieniło się to dopiero po wdrożeniu „prawdziwego” 5G). Jeśli chodzi o wysyłanie danych i najniższy ping – tutaj zabłysnął Play z wynikami 37,2 Mb/s oraz 28,1 ms.

Najlepszy internet 4G LTE w 2023 roku

Ciekawszą rywalizację widać było w ubiegłym roku na falach 4G/LTE. W kwestii średniej szybkości pobierania danych, sytuacja przedstawiała się następująco:

T-Mobile – 43,8 Mb/s, Play – 40 Mb/s, Orange – 39 Mb/s, Plus – 34,3 Mb/s.

Przypominam, że cały czas mówimy o wynikach z całego roku. T-Mobile królowało pod tym kątem w 11 z 12 miesięcy. Widać więc niekwestionowaną przewagę Magentowych na tym polu.

Jeśli chodzi o średnią szybkość wysyłania danych, to od najlepszej strony pokazał się Play, wykręcając 23,1 Mb/s. Reszta stawki nie była jakoś wyraźnie gorsza: T-Mobile miało 20,1 Mb/s, a Orange – 19,6 Mb/s. Słabiej poszło Plusowi, bo roczna średnia wyniosła 17,5 Mb/s.

I jeszcze najniższa wartość ping. Tutaj ponownie prowadził Play, z wynikiem 29,6 ms. Dalej mieliśmy Orange (31,6 ms), T-Mobile (34 ms) oraz Plusa zamykającego stawkę z zauważalnie wolniejszym pingiem 39 ms.

Co mówią nam te statystyki?

Rankingi mają to do siebie, że bardzo mocno zależne są od metodologii zbierania danych. Nie mamy wglądu w to, jak geograficznie przedstawia się podział osób wyposażonych w apkę RFBenchmark do pomiarów szybkości internetu. Zresztą, pewnie sami już nieraz przekonaliśmy się, że wystarczy opuścić budynek, albo przejść kilka przecznic, by w tym samym mieście uzyskać całkiem odmienne wyniki pomiarów.

7 Ocena

Całość daje jednak nam pewien wgląd w to, na którą sieć spoglądać łaskawym wzrokiem, jeśli zasięg wszystkich czterech operatorów jest w naszym regionie równie dobry, a nam zależałoby szczególnie na którymś z parametrów internetu mobilnego. Potem jeszcze dochodzi kwestia ofert i cen…