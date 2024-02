Mapy Google po liftingu nabrały dynamiki

Będzie inaczej. Czy ładniej? To już każdemu przyjdzie ocenić w pojedynkę. Faktem jest jednak, że Mapy Google doczekają się niebawem sporych zmian w obrębie interfejsu użytkownika. Przede wszystkim pożegnamy wiele pełnoekranowych elementów, co obok poprawy wyglądu ma też mieć wymiar praktyczny.

W ostatnich latach zmiany w interfejsie Map Google były raczej kosmetyczne. Teraz jednak gigant z Mountain View zdecydował się na konkretny remont. Może nie generalny, ale modyfikacje będą widoczne już na pierwszy rzut oka.

Tak wizualnie zmienią się Mapy Google

Jedną z większych zmian będzie można zauważyć, gdy kliknie się wybraną lokalizację. Pełnoekranowy panel zostanie zastąpiony przez kafelek wysuwający się od dołu. Jego ogólna struktura jest podobna do tej obecnej, ale w prawym górnym rogu znalazło się miejsce dla dwóch przycisków: udostępniania i zamykania. Wyraźnie widać też, że zaokrąglenia są mocniej zarysowane, dzięki czemu całość wygląda zdecydowanie nowocześniej.

Najmocniej przeprojektowany został jednak interfejs powiązany ze wskazówkami dojazdu. Poszczególne elementy „pływają” po ekranie, a nie są do niego zadokowane. Wrażenie? Jest znacznie bardziej dynamicznie i subtelnie.

Do tego ten nowy sposób wyświetlania treści pozwala nie odrywać się całkowicie od widoku mapy. Wystarczy lekko zsunąć pojawiający się panel, by zorientować się w aktualnej sytuacji. Istotna zmiana dotyczy także przeniesienia okienka wyboru środków transportu z górnej strefy ekranu na dół.

Aktualizacja w toku

Mapy Google będą aktualizowane stopniowo – tak jak to zwykle ma miejsce w przypadku aplikacji amerykańskiego producenta. Nowy interfejs został już zauważony przez redakcję serwisu 9to5Google na pierwszych urządzeniach z Androidem. To, czy odświeżony wygląd trafi też na iPhone’y, pozostaje niejasne, niemniej jest to wysoce prawdopodobny scenariusz.

Choć sam interfejs apki ostatnio się nie zmieniał, wygląd uległ paru modyfikacjom na przestrzeni kilku poprzednich miesięcy. Zmieniły się kolory map i wskazówek nawigacji, a do tego dodany został tryb 3D, pomagający w lepszej orientacji w terenie. Równocześnie regularnie rozszerzana jest funkcjonalność – dopiero co wspominaliśmy chociażby o praktycznym dodatku w postaci prognozy pogody i jakości powietrza.