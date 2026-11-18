Nagrody Sklepu Play Google to dobry sposób na to, aby przyjrzeć się, jakie oprogramowanie (i nie tylko) wyróżniało się w 2026 roku kreatywnością i innowacyjnością. Pytanie, czy zdobywcy nagród przypadkiem nie podpowiadają, co będzie wygrywać w najbliższych latach.

Najlepsze gry na Androida w 2026 roku

Jak co roku Google wręcza nagrody zarówno grom, jak i aplikacjom, ale również książkom. Wszystko to podzielone na niemałą liczbę kategorii. Bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do sprawdzenia, co wpadło w oko gigantowi i użytkownikom w 2026 roku.

Zaczynając od rozrywki w najczystszej postaci, tytuł Gry Roku trafił do Arknights: Endfield. Przygotowana przez zespół Hypergryph gra łączy w sobie elementy RPG z grą akcji w półotwartym świecie w klimatach science fiction. Jeżeli graliście w jakikolwiek tytuł, wykorzystujący element zdobywania postaci z losowych skrzynek (tzw. gacha) – wiecie, czego się spodziewać.

W kategorii, obejmującej tytuły dostępne nie tylko na smartfony, ale też na PC czy Googlebooki, tegorocznym zwycięzcą został Moonlight Peaks. To symulator farmy z pewnym drobnym twistem dotyczących bohatera – zamiast w typowego śmiertelnika, gracz wciela się tutaj w wampira, dziedzica samego Drakuli. Chcąc jednak innego życia, wyrusza do tytułowego Moonlight Peaks, gdzie mieszkanie w zamku i straszenie ludzi zastępuje warzeniem mikstur, sadzeniem warzyw i pomaganiem lokalnej społeczności.

Pełna lista zwycięzców wygląda następująco:

Najlepsza gra wieloosobowa – Warframe,

Najbardziej przystępna gra – Subway Surfers City,

Najlepsza gra niezależna – Deep Rock Galactic: Survivor,

Najlepsza gra narracyjna – Sea of Stars,

Najlepsza kontynuacja – Zenless Zone Zero.

Najlepsza aplikacja na Androida w 2026 roku

Tytuł najlepszej aplikacji w 2025 roku zdobył Focus Friend, który zmieniał sposób, w jaki można korzystać z minutnika. W tym roku najważniejsza okazała się produktywność, a w tej może pomóc Notability. Oprogramowanie to forma cyfrowego notatnika, który przydaje się nie tylko do nauki, ale też do organizacji pracy czy czasu wolnego.

Natywne rozwiązanie na Androida pomaga właścicielowi urządzenia, zaprzęgając do pracy sztuczną inteligencję. Dzięki AI użytkownik może dyskutować na temat materiałów, generować quizy czy usprawnić ogólny workflow swojej pracy.

Notability (Źródło: Ginger Labs | Google)

Najlepszą aplikacją na wiele urządzeń w 2026 roku okazała się Strava. Google doceniło oprogramowanie za bezproblemową integrację z Wear OS, obejmującą m.in. widżet informujący o tygodniowych postępach, widoczny na zablokowanym ekranie.

W pozostałych kategoriach wyłoniono następujących zwycięzców:

Najlepsza rozrywka – Qobuz: Music & Editorial,

Najlepsza innowacja – Wispr Flow: AI Voice-to-Text,

Najlepsza kreatywność – ibis Paint X,

Najlepsze budowanie umiejętności – Spark: Daily Learning Puzzles,

Najlepszy partner produktywności – Notability: AI & PDF Notes,

Najlepsza dla fanów sportu – Sofascore: Live Sports Scores,

Najlepsza niezauważona – Riley : Emotion & Mood Tracker,

Najlepsza dla dzieci i rodzin – Superfonik: Kids Learn to Read,

Najlepsze dla zegarków – Pocket Casts – Podcast App,

Najlepsza dla dużych ekranów – BandLab: Music Maker & Studio,

Najlepsza samochodowa – Audiobooks & Podcasts,

Najlepsza na XR – MLB,

Najbardziej zyskujące popularność – Vinted: Shop & sell pre-loved; Pocket FM: Audio Dramas; FotMob – Soccer Live Scores.

Obecność dwóch aplikacji wspomagających użytkownika sztuczną inteligencją i informujących o tym w nazwie oprogramowania może być dla wielu znakiem, że Google (i nie tylko) widzi potencjał w tego typu rozwiązaniach na Androidzie.

Oczywiście inne programy od dawna wdrażają funkcje oparte na SI, jednak niewykluczone, że przyszłość należy do tych, którzy będą otwarcie o tym mówić i opierać sporą ilość funkcji na AI.